Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 09:17

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Ближайшие сутки ещё будут сравнительно спокойными. В четверг по стране ожидается в основном сухая погода, с солнцем или переменной облачностью, но северный и северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Температура в большинстве районов не поднимется выше +6..+11 градусов. В Риге прогнозируется около +8, в Лиепае - тоже около +8, в Даугавпилсе - до +12, в Валмиере - до +11.

В пятницу облаков станет больше, местами пройдёт дождь, а воздух потеплеет совсем незначительно. Самый неприятный участок прогноза - выходные. В субботу дожди ожидаются уже по всей стране, местами возможны грозы и мокрый снег. Днём температура составит примерно +7..+14 градусов, в зависимости от региона.

На следующей неделе сохранится холодный фон. По вашему тексту, средняя температура в первой половине недели окажется на 3-4 градуса ниже нормы, так что весна снова включит режим «я передумала».

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

