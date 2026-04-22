Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

Ближайшие сутки ещё будут сравнительно спокойными. В четверг по стране ожидается в основном сухая погода, с солнцем или переменной облачностью, но северный и северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Температура в большинстве районов не поднимется выше +6..+11 градусов. В Риге прогнозируется около +8, в Лиепае - тоже около +8, в Даугавпилсе - до +12, в Валмиере - до +11.

В пятницу облаков станет больше, местами пройдёт дождь, а воздух потеплеет совсем незначительно. Самый неприятный участок прогноза - выходные. В субботу дожди ожидаются уже по всей стране, местами возможны грозы и мокрый снег. Днём температура составит примерно +7..+14 градусов, в зависимости от региона.

На следующей неделе сохранится холодный фон. По вашему тексту, средняя температура в первой половине недели окажется на 3-4 градуса ниже нормы, так что весна снова включит режим «я передумала».