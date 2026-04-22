«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах (2)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 07:39

Важно 2 комментариев

В Латвии разрыв между жизнью в регионах и крупных городах остаётся одной из самых болезненных проблем. И, как заявил в эфире программы «Preses klubs» на TV24 парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс, этот разрыв бьёт даже по таким вещам, как патриотизм.

По его словам, разговоры о любви к стране нельзя вести в отрыве от повседневной реальности. «У этих историй о патриотизме есть ярко выраженные социально-экономические аспекты», - подчеркнул политик.

Шмитс прямо связал чувство патриотизма с уровнем жизни. «Патриотизм, когда у тебя урчит живот, отличается от патриотизма человека, у которого есть работа, возможность заботиться о близких и доступ к медицине», - заявил он.

Политик пояснил, что стабильность в семье меняет восприятие жизни и страны. «Когда в семье всё хорошо - есть работа, хозяйство, стабильность - это одно. Но как только появляются финансовые проблемы, сразу возникает напряжение. Приходится отказываться от привычек, менять образ жизни».

Отдельно он остановился на ситуации в сельских районах. По словам Шмитса, там многие живут так, что вопрос стоит не о ценностях, а о выживании. «Если поехать в регионы и посмотреть, как живут дети, что происходит в сельских хуторах - о каком патриотизме там можно говорить? Там речь идёт о выживании здесь и сейчас».

Шмитс также раскритиковал оторванные от реальности разговоры о развитии регионов. По его словам, идеи о привлечении инвестиций нередко звучат красиво только на словах, а предложения открыть, например, швейную фабрику выглядят просто смешно.

Он подчеркнул, что начинать нужно не с громких рассуждений о ценностях, а с базовых вещей - работы, доходов и инфраструктуры. «Мы можем говорить о глобальных вещах - ценностях, воспитании, обязанностях. Но нужно начинать с базы - чтобы человек мог нормально существовать сегодня».

В завершение политик отметил, что без элементарной стабильности невозможно ни чувство принадлежности к стране, ни мотивация что-то делать для неё. «Нужно думать о том, чтобы у человека было что-то уже сегодня - тогда он будет мотивирован».

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Может ли Латвия полностью закрыться от угроз с воздуха? Спрудс даже не обещает (1)

Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса (1)

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей (2)

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива (2)

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с (2)

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление (2)

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса (2)

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (2)

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой (2)

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

