Почему airBaltic менял рейсы, если в Риге с топливом всё стабильно?

По данным поставщиков, нынешние объёмы и прогноз на ближайшие месяцы достаточны, чтобы обеспечивать заправку в соответствии с расписанием рейсов, текущим потреблением и заключёнными договорами.

Одновременно в airBaltic признали, что из-за резкого роста цен на топливо в начале летнего сезона были заранее скорректированы около 2% рейсов из Риги от всей запланированной летней программы. Речь шла об отдельных, индивидуально оценённых рейсах по всей маршрутной сети, в том числе между Ригой и Каунасом. В компании подчеркнули, что затронутых пассажиров было немного, а им предложили альтернативные варианты поездки.

В авиакомпании пояснили, что решения о корректировке расписания принимаются сразу с учётом нескольких факторов - стоимости топлива, коммерческого спроса и операционной эффективности. При этом airBaltic сохраняет постоянный контакт с поставщиками и пока планирует выполнить действующую летнюю программу.

Финансовый директор компании Витолд Яковлевс ещё в марте говорил, что общий расход топлива airBaltic на оставшуюся часть года составляет около 165 000 тонн. Из них 17 000 тонн были зафиксированы, или хеджированы, по цене 567 евро за тонну.

16 апреля большинство депутатов Сейма поддержало выдачу airBaltic краткосрочного государственного займа на 30 млн евро со сроком возврата до 31 августа. В Министерстве сообщения пояснили, что причиной стал резкий рост цен на авиационное топливо на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Ведомство считает, что заём поможет сохранить стабильную маршрутную сеть и смягчить давление из-за подорожания топлива.

В годовом отчёте airBaltic указано, что в 2026 году компания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. По текущим прогнозам, для финансирования зимнего сезона 2026/2027 года ей потребуется дополнительное вливание в размере от 100 до 150 млн евро.