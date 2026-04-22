Почему airBaltic менял рейсы, если в Риге с топливом всё стабильно?

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 08:32

В аэропорту Риги поставки топлива для оперативных нужд сейчас остаются стабильными, сообщили агентству LETA в аэропорту. Там указали, что поддерживают постоянную связь с двумя поставщиками - SIA «Gulfstream Oil» и SIA «Rixjet Riga», учитывая влияние геополитических событий на мировые поставки энергоресурсов.

По данным поставщиков, нынешние объёмы и прогноз на ближайшие месяцы достаточны, чтобы обеспечивать заправку в соответствии с расписанием рейсов, текущим потреблением и заключёнными договорами.

Одновременно в airBaltic признали, что из-за резкого роста цен на топливо в начале летнего сезона были заранее скорректированы около 2% рейсов из Риги от всей запланированной летней программы. Речь шла об отдельных, индивидуально оценённых рейсах по всей маршрутной сети, в том числе между Ригой и Каунасом. В компании подчеркнули, что затронутых пассажиров было немного, а им предложили альтернативные варианты поездки.

В авиакомпании пояснили, что решения о корректировке расписания принимаются сразу с учётом нескольких факторов - стоимости топлива, коммерческого спроса и операционной эффективности. При этом airBaltic сохраняет постоянный контакт с поставщиками и пока планирует выполнить действующую летнюю программу.

Финансовый директор компании Витолд Яковлевс ещё в марте говорил, что общий расход топлива airBaltic на оставшуюся часть года составляет около 165 000 тонн. Из них 17 000 тонн были зафиксированы, или хеджированы, по цене 567 евро за тонну.

16 апреля большинство депутатов Сейма поддержало выдачу airBaltic краткосрочного государственного займа на 30 млн евро со сроком возврата до 31 августа. В Министерстве сообщения пояснили, что причиной стал резкий рост цен на авиационное топливо на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Ведомство считает, что заём поможет сохранить стабильную маршрутную сеть и смягчить давление из-за подорожания топлива.

В годовом отчёте airBaltic указано, что в 2026 году компания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. По текущим прогнозам, для финансирования зимнего сезона 2026/2027 года ей потребуется дополнительное вливание в размере от 100 до 150 млн евро.

«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах
Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса
Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса
Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

