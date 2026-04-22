Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 09:01

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

Пока рынок держится за счёт запасов. Международное энергетическое агентство 11 марта согласовало крупнейший в своей истории экстренный выпуск нефти - 400 млн баррелей из резервов, а общий объём государственных аварийных запасов стран - членов агентства превышает 1,2 млрд баррелей. Ещё 600 млн баррелей составляют обязательные отраслевые запасы. Это даёт рынку время, но не решает проблему надолго.

Ключевой риск остаётся прежним - Ормузский пролив. Через него до кризиса проходило около 20% мировой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Reuters пишет, что нынешний сбой уже стал крупнейшим суточным нарушением поставок в истории: с рынка выпало более 12 млн баррелей в день, или 11,5% мирового спроса, а суммарные потери за 52 дня достигли 624 млн баррелей.

Даже если будет достигнуто перемирие, возврат к нормальному уровню займёт время. По оценке IEA, примерно половина нефтегазовых месторождений Персидского залива сможет вернуться к довоенной добыче примерно за две недели, ещё около 30% - за срок до шести недель. Оставшиеся 20%, то есть примерно 2,5-3 млн баррелей в сутки, могут восстанавливаться месяцами из-за технических проблем и повреждений инфраструктуры.

На этом фоне запасы уже начинают таять. IEA сообщило, что в марте мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 85 млн баррелей, а за пределами Ближневосточного залива падение составило 205 млн баррелей. Это означает, что рынок пока ещё живёт на накопленном резерве, но при затяжной войне кризис будет вопросом не теории, а времени.

Главные новости

«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах
Важно

«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах (2)

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление
Важно

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Может ли Латвия полностью закрыться от угроз с воздуха? Спрудс даже не обещает
Важно

Может ли Латвия полностью закрыться от угроз с воздуха? Спрудс даже не обещает (1)

Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Всюду жизнь 09:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Читать
Загрузка

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Важно 09:36

Важно 0 комментариев

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Читать

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

Важно 09:17

Важно 0 комментариев

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Читать

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

Важно 09:07

Важно 0 комментариев

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Читать

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

Выбор редакции 09:00

Выбор редакции 0 комментариев

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Читать

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Важно 08:52

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

Читать