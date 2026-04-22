Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Пока рынок держится за счёт запасов. Международное энергетическое агентство 11 марта согласовало крупнейший в своей истории экстренный выпуск нефти - 400 млн баррелей из резервов, а общий объём государственных аварийных запасов стран - членов агентства превышает 1,2 млрд баррелей. Ещё 600 млн баррелей составляют обязательные отраслевые запасы. Это даёт рынку время, но не решает проблему надолго.

Ключевой риск остаётся прежним - Ормузский пролив. Через него до кризиса проходило около 20% мировой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Reuters пишет, что нынешний сбой уже стал крупнейшим суточным нарушением поставок в истории: с рынка выпало более 12 млн баррелей в день, или 11,5% мирового спроса, а суммарные потери за 52 дня достигли 624 млн баррелей.

Даже если будет достигнуто перемирие, возврат к нормальному уровню займёт время. По оценке IEA, примерно половина нефтегазовых месторождений Персидского залива сможет вернуться к довоенной добыче примерно за две недели, ещё около 30% - за срок до шести недель. Оставшиеся 20%, то есть примерно 2,5-3 млн баррелей в сутки, могут восстанавливаться месяцами из-за технических проблем и повреждений инфраструктуры.

На этом фоне запасы уже начинают таять. IEA сообщило, что в марте мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 85 млн баррелей, а за пределами Ближневосточного залива падение составило 205 млн баррелей. Это означает, что рынок пока ещё живёт на накопленном резерве, но при затяжной войне кризис будет вопросом не теории, а времени.