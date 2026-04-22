Европа стареет и пустеет. А Латвия теряет людей быстрее всех в ЕС

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 10:20

Новости Латвии 0 комментариев

Новые прогнозы Eurostat показывают, что с 2025 по 2100 год население Евросоюза сократится на 11,7%, или на 53 миллиона человек. К концу века в ЕС будет жить около 399 миллионов человек вместо нынешних 452 миллионов, а каждый третий европеец окажется старше 65 лет.

На этом фоне Латвия выглядит одним из главных демографических аутсайдеров. По прогнозу, к 2100 году население страны может сократиться на 33,9%. Это самый резкий спад среди упомянутых стран. Следом идут Литва с прогнозируемым снижением на 33,4%, Польша - на 31,6% и Греция - на 30,1%.

Сокращение более чем на 20% также ожидается в Болгарии, Хорватии, Словакии, Румынии, Италии и Венгрии. Снижение на 10-20% прогнозируется в Португалии, Эстонии, Чехии, Финляндии, Словении и Германии.

При этом не вся Европа будет терять население. Рост более чем на 25% ожидается в Люксембурге, Исландии и на Мальте. Более чем на 10% население, по прогнозам, увеличится в Швейцарии, Ирландии, Норвегии и Швеции.

Как отмечают эксперты, разница между странами объясняется не только рождаемостью, но и миграцией, а также возрастной структурой населения. В странах с низкой рождаемостью и длительным оттоком жителей уже сейчас меньше молодых людей репродуктивного возраста, а значит демографический спад там будет только усиливаться.

Одновременно Европа будет быстро стареть. Доля жителей старше 85 лет, как ожидается, вырастет более чем втрое - с 3,2% в 2025 году до 10,8% к 2100 году. Доля людей в возрасте от 66 до 84 лет также увеличится - с 17,6% до 21,8%. А вот доля населения трудоспособного возраста от 31 до 65 лет, наоборот, сократится с 47,8% до 40,5%.

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

