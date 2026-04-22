Европа стареет и пустеет. А Латвия теряет людей быстрее всех в ЕС

На этом фоне Латвия выглядит одним из главных демографических аутсайдеров. По прогнозу, к 2100 году население страны может сократиться на 33,9%. Это самый резкий спад среди упомянутых стран. Следом идут Литва с прогнозируемым снижением на 33,4%, Польша - на 31,6% и Греция - на 30,1%.

Сокращение более чем на 20% также ожидается в Болгарии, Хорватии, Словакии, Румынии, Италии и Венгрии. Снижение на 10-20% прогнозируется в Португалии, Эстонии, Чехии, Финляндии, Словении и Германии.

При этом не вся Европа будет терять население. Рост более чем на 25% ожидается в Люксембурге, Исландии и на Мальте. Более чем на 10% население, по прогнозам, увеличится в Швейцарии, Ирландии, Норвегии и Швеции.

Как отмечают эксперты, разница между странами объясняется не только рождаемостью, но и миграцией, а также возрастной структурой населения. В странах с низкой рождаемостью и длительным оттоком жителей уже сейчас меньше молодых людей репродуктивного возраста, а значит демографический спад там будет только усиливаться.

Одновременно Европа будет быстро стареть. Доля жителей старше 85 лет, как ожидается, вырастет более чем втрое - с 3,2% в 2025 году до 10,8% к 2100 году. Доля людей в возрасте от 66 до 84 лет также увеличится - с 17,6% до 21,8%. А вот доля населения трудоспособного возраста от 31 до 65 лет, наоборот, сократится с 47,8% до 40,5%.