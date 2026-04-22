Девочка умерла без присмотра медика. Компенсация матери может превысить 120 000 евро

Ранее административный районный суд в Резекне постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате 123 792 евро из Фонда лечебного риска в пользу матери ребёнка. Суд пришёл к выводу, что девочка умерла из-за недостаточного наблюдения во время перевозки между отделениями.

Из материалов дела следует, что мать заметила: её 11-месячная дочь, возможно, проглотила таблетки валерианы. Ребёнка срочно доставили в Даугавпилсскую региональную больницу. Девочку сразу поместили в реанимацию, а спустя некоторое время решили, что её состояние является средне стабильным и её можно перевести в другое отделение.

Для транспортировки ребёнка отключили от монитора, который отслеживал сердцебиение и дыхание, хотя правила предусматривают непрерывный контроль жизненных показателей во время перевозки. Путь на пятый этаж занял около 20 минут. Всё это время девочка находилась под присмотром фельдшера и медсестры, но без оборудования, которое могло бы предупредить об остановке сердца. Персонал считал, что ребёнок просто спит.

Когда девочку доставили в детское отделение, дежурные медсестра и врач увидели, что она не дышит. Врачи пришли к выводу, что ребёнок умер во время транспортировки или непосредственно перед ней.

Инспекция здравоохранения провела проверку и заявила, что вины врачей в смерти ребёнка нет. Также была выдвинута версия, что девочка умерла от синдрома внезапной детской смерти. Инспекция считала, что отравление валерианой не было настолько тяжёлым, чтобы привести к смерти, а действия медиков были правильными. Утверждалось, что смерть была внезапной и её нельзя было предвидеть.

Мать с этим не согласилась и обратилась в суд. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу с участием пяти специалистов, в том числе детского инфекциониста, специалиста по интенсивной терапии и патологоанатома.

В решении суда были указаны и серьёзные несоответствия в медицинской документации. Так, в документах было записано артериальное давление ребёнка на 11 часов, хотя суд установил, что в это время девочку уже перевозили или готовили к перевозке и к монитору она подключена не была. Это означает, что данные могли быть внесены задним числом или вовсе выдуманы.

Эксперты указали: если ребёнка доставили в отделение в 11.12 уже мёртвым, это говорит о том, что состояние критически ухудшилось значительно раньше. Если бы девочка оставалась в отделении интенсивной терапии под мониторингом, врачи могли бы увидеть момент, когда сердечная деятельность начала ослабевать.

Судебно-медицинские эксперты категорически отвергли диагноз синдрома внезапной детской смерти, поскольку ребёнок находился в больнице с конкретным диагнозом, а причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и асистолия, развитие которых врачи не заметили.

Суд первой инстанции не установил, что врачи умышленно причинили вред ребёнку, но признал: отключив девочку от монитора и перевозя её без надлежащего наблюдения, медики упустили момент, когда её жизнь ещё можно было спасти. Поэтому отказ Инспекции здравоохранения и Министерства здравоохранения в выплате компенсации был признан незаконным. После вступления решения в силу в течение месяца из Фонда лечебного риска должно быть выплачено 123 792 евро.