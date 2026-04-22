Девочка умерла без присмотра медика. Компенсация матери может превысить 120 000 евро

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 13:04

Административный окружной суд должен составить решение по делу о компенсации после смерти 11-месячной девочки в Даугавпилсской региональной больнице.

Ранее административный районный суд в Резекне постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате 123 792 евро из Фонда лечебного риска в пользу матери ребёнка. Суд пришёл к выводу, что девочка умерла из-за недостаточного наблюдения во время перевозки между отделениями.

Из материалов дела следует, что мать заметила: её 11-месячная дочь, возможно, проглотила таблетки валерианы. Ребёнка срочно доставили в Даугавпилсскую региональную больницу. Девочку сразу поместили в реанимацию, а спустя некоторое время решили, что её состояние является средне стабильным и её можно перевести в другое отделение.

Для транспортировки ребёнка отключили от монитора, который отслеживал сердцебиение и дыхание, хотя правила предусматривают непрерывный контроль жизненных показателей во время перевозки. Путь на пятый этаж занял около 20 минут. Всё это время девочка находилась под присмотром фельдшера и медсестры, но без оборудования, которое могло бы предупредить об остановке сердца. Персонал считал, что ребёнок просто спит.

Когда девочку доставили в детское отделение, дежурные медсестра и врач увидели, что она не дышит. Врачи пришли к выводу, что ребёнок умер во время транспортировки или непосредственно перед ней.

Инспекция здравоохранения провела проверку и заявила, что вины врачей в смерти ребёнка нет. Также была выдвинута версия, что девочка умерла от синдрома внезапной детской смерти. Инспекция считала, что отравление валерианой не было настолько тяжёлым, чтобы привести к смерти, а действия медиков были правильными. Утверждалось, что смерть была внезапной и её нельзя было предвидеть.

Мать с этим не согласилась и обратилась в суд. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу с участием пяти специалистов, в том числе детского инфекциониста, специалиста по интенсивной терапии и патологоанатома.

В решении суда были указаны и серьёзные несоответствия в медицинской документации. Так, в документах было записано артериальное давление ребёнка на 11 часов, хотя суд установил, что в это время девочку уже перевозили или готовили к перевозке и к монитору она подключена не была. Это означает, что данные могли быть внесены задним числом или вовсе выдуманы.

Эксперты указали: если ребёнка доставили в отделение в 11.12 уже мёртвым, это говорит о том, что состояние критически ухудшилось значительно раньше. Если бы девочка оставалась в отделении интенсивной терапии под мониторингом, врачи могли бы увидеть момент, когда сердечная деятельность начала ослабевать.

Судебно-медицинские эксперты категорически отвергли диагноз синдрома внезапной детской смерти, поскольку ребёнок находился в больнице с конкретным диагнозом, а причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и асистолия, развитие которых врачи не заметили.

Суд первой инстанции не установил, что врачи умышленно причинили вред ребёнку, но признал: отключив девочку от монитора и перевозя её без надлежащего наблюдения, медики упустили момент, когда её жизнь ещё можно было спасти. Поэтому отказ Инспекции здравоохранения и Министерства здравоохранения в выплате компенсации был признан незаконным. После вступления решения в силу в течение месяца из Фонда лечебного риска должно быть выплачено 123 792 евро.

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

