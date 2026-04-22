Хватит считать страны Балтии лёгкой добычей, это играет на руку Путину: Лукас разнёс западных «экспертов» (3)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 11:51

Мир 3 комментариев

"России не нужно вторгаться на территорию НАТО, чтобы уничтожить этот альянс. Подпитывание ощущения нестабильности может привести к сокращению торговли и инвестиций, обрушению экономики и политическим потрясениям. Запугивание также может подорвать сплоченность альянса: зачем рисковать, защищая страну, которая, судя по всему, обречена? Если Россия выиграет войну нервов, всё остальное приложится, - пишет Эдвард Лукас, эксперт, Center for European Policy Analysis.

Поэтому слова имеют значение. В частности, изображать страны, соседствующие с Россией, как экономически пострадавшие и военно беззащитные, столь же вредно, как переводить деньги военной машине Кремля.

Но именно это сделал ведущий немецкий эксперт по вопросам обороны, причем не один раз, а дважды. Карло Масала — профессор Академии Бундесвера. Его спекулятивная книга «Если Россия победит» — бестселлер в Германии и широко переведена на другие языки. Его общий посыл актуален и убедителен: безопасность Европы находится под угрозой, и нам нужно провести серьезные изменения, чтобы остаться в безопасности.

Однако, как и многие комментаторы «старого Запада», Масала теряет берега, когда начинает говорить об этих странных местах на востоке. В сценарии, с которого начинается его книга, две бригады российских войск успешно атакуют Эстонию. Они «вторгнутся в Нарву с севера и востока», при поддержке тех слоев городского населения, которые в предыдущие недели были снабжены оружием (и как это этонские власти не заметили?). Тем временем российские солдаты, «замаскированные под туристов», содействуют десанту на втором по величине острове Эстонии - Хийумаа.

Этот сценарий не просто свидетельствует о географической и военной неграмотности. Он оскорбителен и наносит прямой ущерб. Он продвигает идею о том, что Эстония, как и ее соседи Латвия и Литва, не обладает собственной волей: это terra nullius, открытая для вторжения других стран. На самом деле это совершенно не соответствует действительности: страны Балтии входят в число лучших в Европе по уровню бдительности и боеготовности. Представление о том, что их можно застать врасплох, является фантастическим. Они также будут упорно сражаться. Они знают, что поставлено на карту.

Теперь Масала дал интервью чешскому журналу Respekt (перепечатанное на английском языке EU Observer), в котором он говорит, что использовал Эстонию лишь в качестве примера и что существует много других подобных уязвимых мест. Это по-прежнему раздражающе неточно. Лучше было бы сказать, что другие места более уязвимы: ярким примером является Шпицберген, норвежский арктический архипелаг, который демилитаризован в соответствии с международным правом. Россия имеет туда безвизовый доступ и поддерживает постоянное присутствие в полузаброшенном угледобывающем городке.

Затем Масала делает еще одно поистине возмутительное заявление, говоря, что эстонцы жалуются на его книгу, «потому что уже два года в их страну не поступает прямых иностранных инвестиций. Практически ноль». Это так несправедливо. Во-первых, потому что это неправда. Простой поиск в интернете покажет, что Invest Estonia зарегистрировала инвестиционные решения на сумму 431 млн евро в 2025 году.

Хуже того, Масала приписывает скрытые мотивы эстонским критикам его книги. Они якобы основаны не на ее неточности, а на желании избежать паники среди инвесторов. Я рад, что он не преподает логику, так как это не имеет смысла. Его первоначальный ответ (он не преподает и журналистику) заключался в том, что его неправильно перевели. Столкнувшись с доказательствами, он теперь признает, что просто ошибался. «Не стесняйтесь критиковать меня», — пишет он.

Я это сделал. Но я не хочу делать Масалу козлом отпущения. Во многих вещах он прав. Однако его небрежный, халатный подход иллюстрирует нечто действительно тревожное: нежелание комментаторов "старого Запада» серьезно относиться к безопасности прифронтовых государств. Их реальные достижения в области обороны и сдерживания игнорируются, в то время как их реальная уязвимость перед западной паникой игнорируется. Идеальная тема для курса в Академии Бундесвера".

Комментарии (3)
Комментарии (3)

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (1)

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке
«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке (1)

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект (3)

Наука 3 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления (3)

Важно 3 комментариев

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (3)

Важно 3 комментариев

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО) (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО (3)

Новости Латвии 3 комментариев

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия (3)

Новости Латвии 3 комментариев

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

