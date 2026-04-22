Рижская дума повышает пособие приемным родителям и опекунам

Как ранее сообщалось, на финансирование изменений в первом полугодии 2026 года потребуется около 1,62 млн евро. Основная часть средств будет направлена на увеличение выплат за выполнение обязанностей приёмной семьи и введение нового пособия на питание детей, находящихся под опекой.

Согласно новым правилам, пособие на содержание ребёнка в приёмной семье составит 75% от минимальной зарплаты — в 2026 году это будет около 585 евро в месяц. Также вводится новое пособие на питание детей под опекой: доля самоуправления составит 195 евро в месяц для детей до шести лет и 117 евро — для детей старше семи лет.

Пособие на одежду и необходимые вещи сохранится на прежнем уровне — от 200 до 250 евро в год в зависимости от возраста ребёнка.

Кроме того, существенно увеличится выплата за выполнение обязанностей приёмной семьи — в 2026 году муниципальная часть составит 872 евро в месяц, а вместе с государственной поддержкой достигнет уровня, превышающего минимальную зарплату.

В Риге отметили, что пособия будут назначаться без оценки материального положения семьи: для приёмных семей — с момента размещения ребёнка, а для опекунов — со дня подачи заявления.