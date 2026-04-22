«Слишком много противоречий»: депутаты раскритиковали подготовку к выборам

В заседании приняли участие представители Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Депутаты обсуждали решение расторгнуть договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies". Представители ГАЦР подчеркнули, что разработка проекта фактически даже не началась, поэтому и было принято такое решение.

Агентство пояснило, что ситуация меняется ежедневно, поступает новая информация, в том числе о ходе расследования, а от прежнего поставщика услуг получены противоречивые сведения, что затрудняет оценку ситуации.

Депутат Сейма Марис Кучинскис ("Объединенный список") назвал происходящее в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР) и ГАЦР сериалом, указав на противоречивые публичные заявления: еще недавно утверждалось, что работы ведутся и будут выполнены. При этом политик подчеркнул необходимость следить за тем, чтобы ответственные за процессы их не "завалили".

Депутат Илзе Стобова (ЛПМ) заявила, что парламентариев раз за разом вводят в заблуждение. Она напомнила, что ранее ГАЦР уверяло, что все в порядке, однако проблемы вновь обострились.

Председатель комиссии Олег Буров (ЧСР) поинтересовался, не приведут ли запланированные изменения к задержкам, подчеркнув, что в настоящее время ЦИК является заложником ситуации. Представители ГАЦР отметили, что пока нет никаких признаков возможных задержек и необходимые системы будут разработаны вовремя.

Депутат Угис Митревицс (Нацобъединение) задал вопрос о распределении работы между тремя государственными компаниями. В ГАЦР ответили, что каждая будет работать в своей сфере компетенции, синхронизируя действия. Также было подчеркнуто, что такой подход дешевле, чем продолжение сотрудничества с "RIX Technologies".

На заседании выступил и глава ЦИК Марис Звиедрис, который представил основные варианты действий на случай, если, например, электронный реестр не будет доступен. Среди них - возвращение к привязке избирателей к конкретным участкам, использование удостоверений избирателя или голосование только с регистрационными конвертами.

Звиедрис пояснил, что полный переход на регистрационные конверты позволил бы сохранить возможность голосовать на любом участке, однако он имеет существенный недостаток: подведение итогов выборов может занять более недели, поскольку все данные пришлось бы проверять вручную, чтобы предотвратить двойное голосование или участие без права.

Буров призвал работать над тем, чтобы сделать голосование максимально удобным для жителей, поскольку любые неудобства снижают явку.

Депутаты договорились 30 апреля провести новое заседание с участием всех вовлеченных компаний, чтобы подробно обсудить планы выполнения работ, включая поэтапный график.

Ранее сообщалось, что МУУРР расторгло договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" и предлагает передать разработку избирательных систем государственным предприятиям "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" и "Latvijas valsts meži" (LVM).

Также сообщалось, что по расследуемому Европейской прокуратурой делу о мошенничестве в госзакупках ИТ задержан 21 человек.

По данным следствия, организованная группа вступила в сговор, чтобы заранее определять победителей в конкурсах как минимум на шесть проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников, а незаконная прибыль поделена между участниками.

В пресс-релизе Eвропейской прокуратуры говорится, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.