Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Ср, 22. Апреля
Доступность

«Слишком много противоречий»: депутаты раскритиковали подготовку к выборам

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

На заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям в среду прозвучала критика в связи с противоречивой информацией о подготовке к ожидаемым в начале октября выборам Сейма.

В заседании приняли участие представители Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Депутаты обсуждали решение расторгнуть договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies". Представители ГАЦР подчеркнули, что разработка проекта фактически даже не началась, поэтому и было принято такое решение.

Агентство пояснило, что ситуация меняется ежедневно, поступает новая информация, в том числе о ходе расследования, а от прежнего поставщика услуг получены противоречивые сведения, что затрудняет оценку ситуации.

Депутат Сейма Марис Кучинскис ("Объединенный список") назвал происходящее в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР) и ГАЦР сериалом, указав на противоречивые публичные заявления: еще недавно утверждалось, что работы ведутся и будут выполнены. При этом политик подчеркнул необходимость следить за тем, чтобы ответственные за процессы их не "завалили".

Депутат Илзе Стобова (ЛПМ) заявила, что парламентариев раз за разом вводят в заблуждение. Она напомнила, что ранее ГАЦР уверяло, что все в порядке, однако проблемы вновь обострились.

Председатель комиссии Олег Буров (ЧСР) поинтересовался, не приведут ли запланированные изменения к задержкам, подчеркнув, что в настоящее время ЦИК является заложником ситуации. Представители ГАЦР отметили, что пока нет никаких признаков возможных задержек и необходимые системы будут разработаны вовремя.

Депутат Угис Митревицс (Нацобъединение) задал вопрос о распределении работы между тремя государственными компаниями. В ГАЦР ответили, что каждая будет работать в своей сфере компетенции, синхронизируя действия. Также было подчеркнуто, что такой подход дешевле, чем продолжение сотрудничества с "RIX Technologies".

На заседании выступил и глава ЦИК Марис Звиедрис, который представил основные варианты действий на случай, если, например, электронный реестр не будет доступен. Среди них - возвращение к привязке избирателей к конкретным участкам, использование удостоверений избирателя или голосование только с регистрационными конвертами.

Звиедрис пояснил, что полный переход на регистрационные конверты позволил бы сохранить возможность голосовать на любом участке, однако он имеет существенный недостаток: подведение итогов выборов может занять более недели, поскольку все данные пришлось бы проверять вручную, чтобы предотвратить двойное голосование или участие без права.

Буров призвал работать над тем, чтобы сделать голосование максимально удобным для жителей, поскольку любые неудобства снижают явку.

Депутаты договорились 30 апреля провести новое заседание с участием всех вовлеченных компаний, чтобы подробно обсудить планы выполнения работ, включая поэтапный график.

Ранее сообщалось, что МУУРР расторгло договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" и предлагает передать разработку избирательных систем государственным предприятиям "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" и "Latvijas valsts meži" (LVM).

Также сообщалось, что по расследуемому Европейской прокуратурой делу о мошенничестве в госзакупках ИТ задержан 21 человек.

По данным следствия, организованная группа вступила в сговор, чтобы заранее определять победителей в конкурсах как минимум на шесть проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников, а незаконная прибыль поделена между участниками.

В пресс-релизе Eвропейской прокуратуры говорится, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
Важно

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке
Важно

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке (1)

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Важно

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Наука 15:47

Наука 0 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Читать
Загрузка

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Читать

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Читать

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Важно 15:27

Важно 0 комментариев

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Читать

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Читать

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Читать

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать