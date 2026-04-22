Трамп пообещал раскрыть НЛО, Пентагон показал видео: что нашли журналисты?

Сначала были видео, опубликованные после расследования The New York Times — на них пилоты ВМС США обсуждают странные объекты, которые «идут против ветра» и ведут себя так, будто не подчиняются привычной физике.

Потом последовали отчёты Pentagon: десятки случаев, которые не удалось сразу объяснить.

Дальше — больше. В США появился официальный архив по НЛО, а тема вышла на уровень публичной политики. Дональд Трамп заявил, что намерен раскрыть материалы и уже намекнул на «интересные документы».

На этом фоне журналист отправился в США — проверить, есть ли за всем этим что-то реальное.

Версии звучали громко: секретные программы, «нечеловеческие технологии», хранящиеся где-то обломки неизвестных аппаратов.

Но по мере погружения картина начала меняться.

Часть «доказательств» оказалась куда более земной — от оптических эффектов до ошибочно интерпретированных снимков. Даже знаменитые видео получили альтернативные объяснения.

А многие ключевые фигуры просто не вышли на контакт.

И всё же история на этом не заканчивается.

Даже официальные данные признают: часть наблюдений в небе до сих пор не получила окончательного объяснения.

Объекты продолжают фиксировать. Архивы пополняются. Новые материалы обещают раскрыть.

И, возможно, именно это держит тему живой.

Потому что, как ни странно, в этой истории по-прежнему нет главного ответа.