Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Речь о жировой болезни печени — состоянии, которое уже затрагивает примерно каждого третьего взрослого.

Учёные из Университета Барселоны обнаружили: комбинация двух уже известных препаратов может заметно снизить накопление жира в печени.

Речь идёт о препаратах пемафибрат и телмисартан — их уже применяют для контроля холестерина и давления.

Но в новой работе они показали совсем другой эффект.

В экспериментах на животных комбинация препаратов не просто снижала жир в печени — она фактически обращала процесс вспять. Причём половинные дозы двух препаратов работали так же эффективно, как полные дозы каждого по отдельности.

И это ещё не всё.

Параллельно наблюдалось снижение факторов риска для сердца — давления и уровня липидов.

Учёные объясняют эффект тем, что препараты действуют по разным биологическим механизмам, дополняя друг друга.

При этом один из них влияет на работу белка, который меняет «направление» обмена веществ в печени — с накопления жира на переработку в глюкозу.

Пока результаты получены только на животных моделях.

Но именно такие исследования считаются самым быстрым путём к новым методам лечения — потому что речь идёт не о создании новых молекул, а о переиспользовании уже известных и проверенных препаратов.

И если дальнейшие исследования подтвердят эффект у людей, это может серьёзно изменить подход к одной из самых распространённых болезней современности.