Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 15:47

Наука 0 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Речь о жировой болезни печени — состоянии, которое уже затрагивает примерно каждого третьего взрослого.

Учёные из Университета Барселоны обнаружили: комбинация двух уже известных препаратов может заметно снизить накопление жира в печени.

Речь идёт о препаратах пемафибрат и телмисартан — их уже применяют для контроля холестерина и давления.

Но в новой работе они показали совсем другой эффект.

В экспериментах на животных комбинация препаратов не просто снижала жир в печени — она фактически обращала процесс вспять. Причём половинные дозы двух препаратов работали так же эффективно, как полные дозы каждого по отдельности.

И это ещё не всё.

Параллельно наблюдалось снижение факторов риска для сердца — давления и уровня липидов.

Учёные объясняют эффект тем, что препараты действуют по разным биологическим механизмам, дополняя друг друга.

При этом один из них влияет на работу белка, который меняет «направление» обмена веществ в печени — с накопления жира на переработку в глюкозу.

Пока результаты получены только на животных моделях.

Но именно такие исследования считаются самым быстрым путём к новым методам лечения — потому что речь идёт не о создании новых молекул, а о переиспользовании уже известных и проверенных препаратов.

И если дальнейшие исследования подтвердят эффект у людей, это может серьёзно изменить подход к одной из самых распространённых болезней современности.

Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии

Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Экс президент Затлерс раскрыл правду о VIP-залах в аэропортах

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Не только друзья: кем были собаки у древних майя

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Вступили в силу улучшенные правила ЕС по перемещению домашних животных: что нового?

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

