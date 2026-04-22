Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

По словам спортсмена, за год до рождения сына он вместе с супругой пережил тяжёлую утрату — на пятом–шестом месяце беременности была потеряна их дочь. Зутис признался, что это стало одним из самых болезненных испытаний в его жизни. «В жизни можно потерять многое, но нет ничего страшнее, чем потерять ребёнка», — рассказал он в интервью журналу.

Боксёр также отметил, что подобные переживания ему приходилось испытывать и раньше. По его словам, в прошлом были случаи, когда женщины сообщали ему о потере ребёнка, что позже оказывалось неправдой. «Так что я уже похоронил четырёх своих детей — двоих выдуманных и двоих по-настоящему. Это был пятый раз», — поделился он.

Зутис вспоминает момент, когда его пригласили в кабинет послушать сердцебиение ребёнка, однако вскоре врачи сообщили трагическую новость о том, что ребёнка спасти не удастся.

В память о нерождённой дочери спортсмен сделал татуировку на груди с именем Амали — так родители планировали назвать девочку в честь прабабушки Амалии. Позже прах ребёнка был развеян по Даугаве, в том месте, где река впадает в море.

После утраты, по словам Зутиса, наступил крайне тяжёлый период. Он вспоминает, что на тренировках скрывал слёзы в раздевалке, продолжая выступать на ринге и одновременно сталкиваясь с критикой и слухами. Спортсмен признался, что в тот период у него возникали даже мысли о самоубийстве.

«Мы с женой как-то через это прошли», — отметил он, добавив, что пережитое полностью изменило его взгляды на жизнь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
Важно

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке
Важно

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке (1)

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Важно

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Наука 15:47

Наука 0 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Читать

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Читать

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Важно 15:27

Важно 0 комментариев

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Читать

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Читать

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Читать

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать