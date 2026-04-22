«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

По словам спортсмена, за год до рождения сына он вместе с супругой пережил тяжёлую утрату — на пятом–шестом месяце беременности была потеряна их дочь. Зутис признался, что это стало одним из самых болезненных испытаний в его жизни. «В жизни можно потерять многое, но нет ничего страшнее, чем потерять ребёнка», — рассказал он в интервью журналу.

Боксёр также отметил, что подобные переживания ему приходилось испытывать и раньше. По его словам, в прошлом были случаи, когда женщины сообщали ему о потере ребёнка, что позже оказывалось неправдой. «Так что я уже похоронил четырёх своих детей — двоих выдуманных и двоих по-настоящему. Это был пятый раз», — поделился он.

Зутис вспоминает момент, когда его пригласили в кабинет послушать сердцебиение ребёнка, однако вскоре врачи сообщили трагическую новость о том, что ребёнка спасти не удастся.

В память о нерождённой дочери спортсмен сделал татуировку на груди с именем Амали — так родители планировали назвать девочку в честь прабабушки Амалии. Позже прах ребёнка был развеян по Даугаве, в том месте, где река впадает в море.

После утраты, по словам Зутиса, наступил крайне тяжёлый период. Он вспоминает, что на тренировках скрывал слёзы в раздевалке, продолжая выступать на ринге и одновременно сталкиваясь с критикой и слухами. Спортсмен признался, что в тот период у него возникали даже мысли о самоубийстве.

«Мы с женой как-то через это прошли», — отметил он, добавив, что пережитое полностью изменило его взгляды на жизнь.