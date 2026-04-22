Внимание! Два края Латвии получат экстренные оповещения во время учений армии

Во время учений НВС и Государственная пожарно-спасательная служба будут отрабатывать взаимодействие по обмену информацией в различных кризисных ситуациях.

В рамках учений запланирована активация системы сотового оповещения с рассылкой уведомлений жителям Лудзенского и Резекненского краев.

В оповещениях будет указан следующий текст: "Национальные вооруженные силы и Государственная пожарно-спасательная служба информируют, что данное сообщение отправлено в рамках учений. Дальнейшие действия после его получения не требуются. Благодарим жителей за поддержку в укреплении обороны Латвии".