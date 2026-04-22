У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

21 апреля мать с коляской переходила дорогу возле Воздушного моста в Риге, за нею шли двое её старших детей - мальчик 10 лет и девочка 8 лет.

В этот момент мужчина на велосипеде, не предупредив о приближении, на высокой скорости врезался в коляску, а затем — в девочку.

В результате столкновения у девочки была рассечена бровь. К счастью, травма оказалась не тяжёлой. По словам матери, велосипедист не извинился и не остановился, а продолжил движение.

Отмечается, что мужчина был в капюшоне, и сфотографировать его не удалось — в тот момент женщина занималась ребёнком.

"Стресс был невероятный: испуганный ребенок в коляске, плачущая дочь и испуганный сын. Все произошло так быстро… Очень хорошо, что с ребенком все в порядке", - рассказала мать.

В комментариях матери посоветовали обратиться с заявлением в полицию, поскольку недалеко от этого места есть камеры слежения.