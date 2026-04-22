Война добралась до спальни: презервативы могут подорожать на треть! (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 13:29

Всюду жизнь 1 комментариев

Глобальный кризис добрался до самого неожиданного места — личной жизни.

Крупнейший в мире производитель презервативов Karex предупредил: цены могут вырасти на 20–30% — и это не предел.

Компания выпускает более 5 миллиардов изделий в год и поставляет продукцию таким брендам, как Durex и Trojan, а также в национальные системы здравоохранения, включая NHS.

Причина — резкий рост затрат на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Подорожало всё: от синтетического каучука и нитрила до упаковки и силиконовых смазок. Добавились проблемы с доставкой — теперь грузы идут до двух месяцев вместо одного.

В результате склады у многих покупателей начали пустеть.

И парадоксально — спрос при этом растёт.

По данным компании, в этом году он уже увеличился примерно на 30%. Часть запасов буквально «застряла» в пути — товары есть, но до потребителя они не доходят вовремя.

Особенно остро нехватка ощущается в развивающихся странах, где поставки и так зависят от международной помощи.

При этом у производителя есть запас сырья лишь на ближайшие месяцы. Дальше всё будет зависеть от того, насколько затянутся перебои в поставках.

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект (1)

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Загрузка

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери (1)

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления (1)

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (1)

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО) (1)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО (1)

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия (1)

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

