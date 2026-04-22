Крупнейший в мире производитель презервативов Karex предупредил: цены могут вырасти на 20–30% — и это не предел.

Компания выпускает более 5 миллиардов изделий в год и поставляет продукцию таким брендам, как Durex и Trojan, а также в национальные системы здравоохранения, включая NHS.

Причина — резкий рост затрат на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Подорожало всё: от синтетического каучука и нитрила до упаковки и силиконовых смазок. Добавились проблемы с доставкой — теперь грузы идут до двух месяцев вместо одного.

В результате склады у многих покупателей начали пустеть.

И парадоксально — спрос при этом растёт.

По данным компании, в этом году он уже увеличился примерно на 30%. Часть запасов буквально «застряла» в пути — товары есть, но до потребителя они не доходят вовремя.

Особенно остро нехватка ощущается в развивающихся странах, где поставки и так зависят от международной помощи.

При этом у производителя есть запас сырья лишь на ближайшие месяцы. Дальше всё будет зависеть от того, насколько затянутся перебои в поставках.