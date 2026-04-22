Удобный способ скрыть коррупцию или конфликт интересов: почему тормозится норма о декларации «сожителей»?

В своей декларации о доходах и имуществе Арманева не указала ни партнерства, ни брака со своим гражданским супругом. Однако наказание было наложено, поскольку из социальных сетей следует, что оба живут в одном доме.

Этот конкретный случай поднимает вопросы о том, почему должностные лица не обязаны декларировать сожителей, с которыми они не заключили брак или договор о партнерстве. Именно в таких случаях скрываются высокие риски конфликта интересов и коррупции. По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии 92 798 человек проживали в незарегистрированном сожительстве.

Изучив декларации ряда высших государственных должностных лиц за последние годы, только в одном случае Diena смогла обнаружить указание на партнерские отношения. Это сделал в своей декларации государственного должностного лица за 2024 год генеральный прокурор Армин Майстерс. В ней он в разделе «Супруг, родители и совершеннолетние братья, сестры и дети» указал не только отца и брата, но и партнера Гинта Мартисонса.

Вряд ли среди высших должностных лиц государства только генеральный прокурор живет с партнером, с которым не зарегистрировал брак. Поэтому Diena обратилась с вопросами в Управление по борьбе с преступлениями в государственных органах, а также в Государственный контроль, чтобы узнать, не требуются ли изменения в законодательстве, обязав указывать также незарегистрированных гражданских супругов, с которыми государственные должностные лица проживают в одном домохозяйстве.

Старший прокурор следственной прокуратуры Службы по делам государственных учреждений при прокуратуре Латвийской Республики Янис Омулс считает, что необходимы изменения в законах. В то же время KNAB в новом законопроекте «О добросовестности в государственном управлении и предотвращении конфликта интересов» предлагает оставить в силе прежнее регулирование и связанные с ним высокие риски.

Омулс признал, что в настоящее время законодатель определил ситуацию конфликта интересов и предусмотрел для государственных должностных лиц обязанность указывать в декларации сведения только в отношении тех своих спутников жизни, с которыми государственное должностное лицо заключило либо брак, либо партнерство. Поэтому в настоящее время другие виды отношений между лицами, в том числе незарегистрированное совместное проживание, находятся за пределами сферы действия Закона о предотвращении конфликта интересов.

Пока регулирование такой ситуации не включено в Закон о предотвращении конфликта интересов, по мнению генерального прокурора, борьба с имущественными и личными интересами государственных должностных лиц могла бы происходить на институциональном уровне, путем разработки в каждом учреждении внутренних стандартов по борьбе с коррупцией и служебной этике.

Между тем Государственный контроль сообщил Diena, что риски конфликта интересов контролирует и отслеживает KNAB, где уже в 2024 году была создана рабочая группа по совершенствованию регулирования предотвращения конфликта интересов. Однако и в новом законе KNAB и остальные участники межведомственной рабочей группы оставили широко открытыми двери для «серой зоны» супругов, хотя в аннотации к законопроекту подчеркивается, что одной из целей является предотвращение рисков конфликта интересов, непотизма и клиентелизма, или, говоря простым языком, назначения своих людей на должности, а также продвижения интересов в государственном управлении. Учитывая масштабные закупки, осуществляемые министерствами и местными органами власти, а также решения, которые, например, принимает Совет по конкуренции, риски значительно выше, чем просто назначение друга на должность помощника депутата.