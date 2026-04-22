Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

В среду на семинаре партнеров по коалиции был рассмотрен информационный доклад Минэкономики" О влиянии эскалации ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии: сценарии и направления действий". В докладе содержится информация о текущей ситуации и ее возможном развитии, влиянии на цены на энергоносители и отрасли экономики.

Министерство представило три сценария на разных уровнях и обозначило три направления возможных мер поддержки: поддержка населения, укрепление устойчивости экономики и проактивные действия, чтобы эффективнее справляться с возможными кризисами в будущем.

Партнеры по коалиции согласились с тем, что, независимо от возможных сценариев, следует заблаговременно разработать потенциальные меры по смягчению последствий кризиса и определить варианты финансирования. В связи с ростом цен на энергоносители министерствам необходимо до 6 мая определить потребности, вызванные кризисом на Ближнем Востоке, и внести предложения по их удовлетворению в рамках существующего бюджета, а также оценить варианты сокращения функций. Министерству финансов поручено подготовить анализ выполнения налоговых поступлений.

Как завил министр экономики Виктор Валайнис, Министерство экономики в тесном сотрудничестве с другими министерствами и представителями отрасли активно работает над смягчением влияния ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Цель - своевременно реагировать на колебания цен на энергоносители и неопределенность рынка, обеспечивая при этом поддержку населения и сохраняя конкурентоспособность предприятий. Скоординированные и гибкие действия по укреплению экономической устойчивости и смягчению долгосрочных последствий внешних потрясений сегодня особенно важны.

Партнеры по коалиции договорились о поиске средств, которые будут направлены обратно в экономику для тех, кто больше всего в них нуждается - для обеспечения безопасности, удовлетворения повседневных потребностей и ослабления инфляционного давления. Также необходимо подумать о мерах жесткой экономии и пересмотре бюджета в министерствах.

Меры по снижению роста цен на топливо будут приоритетными. Кроме того, до 16 июня 2026 года министерство будет регулярно, раз в две недели, информировать Кабинет министров о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии.