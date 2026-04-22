Израильские солдаты разбили статую Иисуса Христа в Ливане: Нетаньяху обещал их жёстко наказать

Euronews 22 апреля, 2026 16:11

Двое израильских солдат были отправлены под арест на 30 дней и будут отстранены от несения боевого дежурства за уничтожение статуи Иисуса Христа на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Это решение было принято после широкого осуждения распространенной в сети фотографии, на которой видно, как израильский солдат с помощью кувалды бьет по голове упавшей с креста статуи распятого Иисуса.

Скульптура находилась в христианской деревне Дебль на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем.

Публикуя выводы расследования инцидента, военные заявили, что "солдат, повредивший христианский символ, и солдат, сфотографировавший этот акт, будут сняты с боевого дежурства и получат 30 дней военного ареста".

В сообщении говорится, что еще шесть солдат, которые "присутствовали на месте происшествия и не предприняли никаких действий, чтобы остановить инцидент или сообщить о нем", были вызваны для "разъяснительных бесед". "В ходе расследования было установлено, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям ЦАХАЛа", - говорится в заявлении военных. В нем добавляется, что "операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации "Хезболлах" и других террористических групп, а не против ливанских гражданских лиц".

В своем сообщении на сайте X израильские военные заявили, что поврежденная скульптура в Дебле была заменена войсками "в полной координации с местной общиной", и поделились фотографией новой статуи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что он "ошеломлен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана", и пообещал "принять жесткие дисциплинарные меры в отношении нарушителя".

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать
Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Экс президент Затлерс раскрыл правду о VIP-залах в аэропортах

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Не только друзья: кем были собаки у древних майя

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Вступили в силу улучшенные правила ЕС по перемещению домашних животных: что нового?

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

