Израильские солдаты разбили статую Иисуса Христа в Ливане: Нетаньяху обещал их жёстко наказать

Это решение было принято после широкого осуждения распространенной в сети фотографии, на которой видно, как израильский солдат с помощью кувалды бьет по голове упавшей с креста статуи распятого Иисуса.

Скульптура находилась в христианской деревне Дебль на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем.

Публикуя выводы расследования инцидента, военные заявили, что "солдат, повредивший христианский символ, и солдат, сфотографировавший этот акт, будут сняты с боевого дежурства и получат 30 дней военного ареста".

В сообщении говорится, что еще шесть солдат, которые "присутствовали на месте происшествия и не предприняли никаких действий, чтобы остановить инцидент или сообщить о нем", были вызваны для "разъяснительных бесед". "В ходе расследования было установлено, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям ЦАХАЛа", - говорится в заявлении военных. В нем добавляется, что "операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации "Хезболлах" и других террористических групп, а не против ливанских гражданских лиц".

В своем сообщении на сайте X израильские военные заявили, что поврежденная скульптура в Дебле была заменена войсками "в полной координации с местной общиной", и поделились фотографией новой статуи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что он "ошеломлен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана", и пообещал "принять жесткие дисциплинарные меры в отношении нарушителя".