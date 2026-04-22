Латвийские преступники наводнили Эстонию смертельно опасными наркотиками

Синтетические опиоиды доставляют в Эстонию либо латвийские наркоторговцы, либо эстонские преступники привозят вещества из Латвии. Все крупные партии синтетических опиоидов за последние три-четыре года поступили именно от наших южных соседей.

"За последние три-четыре года мы задержали и предъявили обвинения нескольким десяткам латвийских преступников, занимавшихся наркоторговлей. Среди них есть как граждане Латвии, так и жители Латвии с неопределенным гражданством. Сейчас в эстонских тюрьмах их десятки", – рассказал Аас.

Остальные распространенные наркотики, которые невозможно производить или выращивать в Эстонии, поступают в страну из Центральной и Западной Европы, в первую очередь из Нидерландов, Бельгии и Испании, а также из Польши и Германии.

"Однако синтетические опиоиды поступают сюда исключительно из Латвии. Сотрудничеству эстонских и латвийских преступников, безусловно, способствует небольшое расстояние. Утром выезжаешь – и после обеда, по сути, уже возвращаешься. Также этому бизнесу способствует общее языковое пространство. В основном торговлей синтетическими опиоидами занимаются русскоязычные преступники, которые, что называется, на одной волне, и у них не возникает недопонимания из-за языкового барьера", – описал ситуацию прокурор.

Синтетические опиоиды поступают из Китая и Индии

В мире синтетические опиоиды производятся в Китае и Индии – крупнейших мировых производителях лекарств и химического сырья. Прекурсоры для синтетических опиоидов попадают на рынок в основном через легальные химические и фармацевтические компании, параллельно с которыми ведется и нелегальная деятельность.

Например, фентанил используется в фармацевтической промышленности как сильнодействующее обезболивающее, и лицензия на его производство есть лишь у нескольких компаний. Однако как только какое-либо вещество запрещают, на его месте довольно быстро появляется новый продукт, который еще не успели внести в список запрещенных веществ.

"Например, когда в Китае запретили фентанилы, начали распространяться нитазены. Когда запретили и нитазены, стали изменять химический состав вещества, в результате чего появляется так называемый новый нитазен, действие которого схоже, но имеет свои нюансы и другой состав. После нитазенов на эстонском наркорынке появились новые вещества – орфины", – рассказал прокурор.

Особенность синтетических опиоидов в том, что в Эстонии их употребляют в основном в Таллинне, Харьюмаа и Вирумаа. "Если говорить о кокаине, амфетамине, метамфетамине и каннабисе, то их употребляют по всей Эстонии, а синтетические опиоиды сконцентрированы именно в упомянутых регионах", – заявил прокурор.

Хотя в Таллинне и Вирумаа проживает преимущественно русскоязычное население, по словам Ааса, нельзя сказать, что синтетические опиоиды по какой-то причине популярны именно среди русских. И хотя преступники, ввозящие эти наркотики в Эстонию, в основном русского происхождения, среди потребителей значительную часть составляют и эстонцы.

Точное число потребителей синтетических опиоидов в Эстонии неизвестно, но, по оценкам, таких людей насчитывается от 5000 до 10 000 человек, которые употребляют эти вещества с определенной регулярностью.

Эстония стала испытательной лабораторией для новых наркотиков

Так называемый "классический" героин, относящийся к опиоидам, не распространен в Эстонии уже почти 20 лет. По словам Ааса, явное отличие Эстонии от Европы и остального мира заключается в том, что здесь предпочитают именно синтетические опиоиды. Эстония превратилась для торговцев синтетическими опиоидами в своего рода испытательную лабораторию, где тестируются новые сильнодействующие наркотики.

"В европейских странах героин все еще распространен, но с нашего рынка он исчез 20 лет назад, когда начали распространяться различные фентанилы. Затем появились нитазены, теперь на рынке уже новые вещества, у нас распространяется карфентанил, а в последнее время и новинка – орфины. Палитра синтетических опиоидов в Эстонии очень широка", – рассказал прокурор.

Аас отметил, что фентанилы, нитазены и орфины первыми в мире начали распространяться в Эстонии и примерно в то же время в Северной Америке – в Канаде и США. В незначительной степени синтетические опиоиды распространены и в других странах Европы, например, в Великобритании, но в Центральной и Западной Европе их практически нет. На тамошний рынок эти вещества могут время от времени попадать, но поскольку их употребление часто приводит к летальному исходу, местные потребители не решаются их использовать.

По словам Ааса, было бы интересно исследовать, в чем заключается особенность Эстонии, где употребляют синтетические опиоиды, хотя в большинстве стран Европы потребители избегают этих веществ. В конце 1990-х и начале 2000-х годов переход с героина на фентанил в Эстонии произошел относительно быстро.

"В случае Эстонии, вероятно, сыграли роль небольшой размер рынка и тесные связи с Россией. В то время было возможно довольно быстро захватить и изменить наркорынок, начав сбывать новые вещества. Если человек уже перешел с героина на более сильные наркотики, то очень трудно, если не невозможно, вернуться обратно к героину, поскольку он не дает того эффекта, который дает, например, фентанил. Героин оказывается слишком слабым", – пояснил Аас.

Наряду с синтетическими опиоидами на эстонский наркорынок возвращается синтетический катинон альфа-PVP, которого несколько лет в стране не было. Это вещество было распространено в Эстонии в конце прошлого десятилетия, когда с рынка исчез фентанил и потребители искали ему замену.

"Некоторое время альфа-PVP в Эстонии не было совсем, но с позапрошлого года мы замечаем его возвращение и все более широкое распространение. Это вещество имеет региональное распространение, его употребляют в основном в странах Балтии, а также в Финляндии. В Эстонию оно также поступает из Латвии, а отсюда в больших количествах вывозится в Финляндию, где на альфа-PVP есть свой рынок", – сказал Аас.