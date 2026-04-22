«Мы, Европа, находимся в опасности, потому что Россия прямо сейчас готовится»: экс премьер Финляндии

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью Euronews заявила, что Европейскому союзу необходимо признать: для собственной обороны ему нужны Украина и уроки, извлечённые ею из войны, которую против неё ведёт Россия.

По её словам, если не учитывать украинский опыт, рост военных расходов ЕС окажется выброшенными на ветер деньгами.

«Когда мы выстраиваем собственные оборонные возможности и, будем надеяться, достигаем цели в 5 %, которую мы совместно поставили в НАТО, всё зависит, и даже в большей степени, от того, на что именно мы тратим эти средства — не только от того, сколько мы вкладываем, но и куда направляем эти деньги», — сказала она в интервью программе Euronews 12 Minutes With.

«Если мы будем расходовать их неправильно, по старым, традиционным моделям, которые стоят огромных денег, а не на то, что реально используется на поле боя, тогда мы просто впустую потратим каждый евро», — добавила она.

Прошлым летом страны НАТО подтвердили свою приверженность довести военные расходы до 5 % ВВП к 2035 году — более чем вдвое выше нынешней целевой планки в 2 %.

ЕС также наращивает инвестиции, в том числе через программу Security Action for Europe (SAFE), кредитный инструмент объёмом 150 млрд евро, призванный стимулировать оборонное производство и промышленный потенциал.

Марин приветствовала эти шаги, но подчеркнула, что рост расходов потребует экспертизы с места событий, которую, по её словам, может дать только Украина.

«У Украины самая крупная, боеспособная и современная армия с опытом современной войны, и без Украины мы остаёмся уязвимыми».

Она добавила, что ЕС «должен понять, что мы зависим от Украины и украинских возможностей ровно настолько же, насколько Украина зависит от нашей помощи. Нам нужно осознать, насколько сильно мы в них нуждаемся».

Российские угрозы и меняющийся характер войны

По словам Марин, такая повышенная готовность необходима, поскольку она «не может исключать» того, что Россия, которую она назвала «врагом», «готовится к войне с Европой».

«Мы, Европа, находимся в опасности, потому что Россия прямо сейчас готовится: она модернизирует свою армию и готовится к куда более широким боевым действиям», — заявила Марин, которая теперь работает советником в неправительственной организации Tony Blair Institute for Global Change.

В прошлом году главнокомандующий бундесвера генерал Карстен Брёер заявил, что в течение ближайших четырёх лет Россия может атаковать НАТО. Главком вооружённых сил Швеции Микаэль Классон в конце прошлого года сказал, что Россия, вероятно, очень скоро испытает на прочность принцип коллективной обороны НАТО, согласно которому нападение на одного члена считается нападением на всех.

Недавние удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре на прошлой неделе побудили Москву предупредить европейские страны и компании от финансирования производства Киевом дальнобойных беспилотников.

Кремль предупредил, что «действия европейских лидеров всё больше втягивают эти страны в войну с Россией».

Кроме того, Марин отметила, что меняющийся характер войны — с использованием дронов, киберугроз и искусственного интеллекта для картирования критически важной инфраструктуры — подчёркивает срочную необходимость получения технической поддержки от Украины.

«Нам нужны их компетенции, когда речь идёт, например, о создании беспилотников, инновациях и преобразовании военных возможностей», — сказала она.

Использование этих новых технологий подчёркивает: угрозы со стороны России больше не ограничены географией и не сводятся только к восточному флангу НАТО.

В докладе Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT), опубликованном в начале этого года, говорится, что после вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия спланировала или осуществила в Европе как минимум 151 враждебную операцию — в том числе в Бельгии, Нидерландах и Дании. Речь идёт, в частности, о действиях беспилотников, нарушениях воздушного пространства и кибератаках.

«Мы знаем, что такое давление, потому что мы соседствуем с Россией, но это должны понимать и в Португалии, и в Испании, и во Франции: вы не в безопасности, даже находясь дальше от границы, из‑за новых угроз и новых технологий», — сказала Марин.

«Беспилотники можно разместить где угодно. С помощью искусственного интеллекта можно с невероятной, непостижимой скоростью „просчитать“ критическую инфраструктуру. Поэтому к угрозам нужно готовиться повсюду и не тешить себя иллюзией, что вы в безопасности».

«Сосредоточиться на своей игре»

На вопрос, обеспокоена ли она высказываниями президента США Дональда Трампа о НАТО, в том числе его характеристикой альянса как «бесполезного бумажного тигра», Марин ответила, что по-прежнему поддерживает решение Финляндии вступить в альянс в 2023 году.

«В то же время мы должны понимать и осознавать, что НАТО сейчас уже другая организация, чем тогда, когда мы [Финляндия] и Швеция к ней присоединились, из‑за меняющихся отношений между США и Европой», — сказала она.

«Они уже изменились, и это факт, от которого нам никуда не деться. А это означает, что нам нужно сосредоточиться на своей игре», — отметила Марин, добавив, что Европа больше не может рассчитывать на американское присутствие и возможности в прежнем объёме.

По её мнению, Европе следует активнее обсуждать собственное ядерное сдерживание. Франция остаётся единственной ядерной державой в Европейском союзе, однако Европа традиционно полагается на американский ядерный зонтик как на высшую гарантию безопасности.

В то же время Франция выдвинула идею более активного участия других европейских стран в системе сдерживания. На этой неделе лидеры Франции и Польши обсуждали проведение совместных учений.

«Я бы готовилась к разным сценариям. Что касается отношений между США и Европой, мы не можем идти только по той траектории, по которой нам хотелось бы идти, мы должны быть готовы к той, на которой можем оказаться», — сказала она.

Марин подчеркнула, что хотела бы видеть США ключевым игроком в НАТО. «Мы хотим присутствия США в Европе, мы хотим, чтобы американское ядерное сдерживание сохранялось и в будущем. Я не считаю, что одно исключает другое, но мы должны готовиться к любому сценарию».