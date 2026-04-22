Вжик-вжик и 3000 евро в час: как поживают «столбики Стакиса» на улицах Риги

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 17:08

Каждый мэр Риги так или иначе остается в памяти рижан. Кто-то прославился строительством "золотого" Южного моста, кто-то запомнился достопримечательность, которую до сих пор ласково кличут "кепкой", а вот экс-градоначальник Мартиньш Стакис оставил после себя множество пластмассовых столбиков. Сам политик еще в 2024 году перебрался на должность евродепутата в Брюссель, но в Риге его до сих пор вспоминают тихим словом.

Тема столбиков в Риге остаётся актуальной уже несколько лет. Активная их установка началась в 2020 году при руководстве мэра Мартиньша Стакиса. Тогда же в обществе возникли споры: часть жителей и политиков критиковала решения и отдельные случаи неудачного размещения, которые мешали движению общественного транспорта и служб. Критиковали также стоимость обслуживания и мойки этих элементов дорожной инфраструктуры. 

"Мне кажется, или пресловутых "столбиков Стакиса" в Риге становится меньше? Их наконец начали убирать с улиц? Или просто глаз замылился и мы больше на них не обращаем внимание?" - с такими вопросами к нам в редакцию обратился один из читателей.

Череда столбиков на улице Бруниньеку

Мы решили выяснить, так ли это и сколько вообще столбиков осталось в Риге? Однако это оказалось не так просто, ведь ответ не знают даже в ответственных структурах самоуправления.

- В департаменте не ведётся единый индивидуальный учёт столбиков, поскольку их количество в городе меняется и регулярно корректируется в зависимости от строительных работ и изменений организации движения, - отвечает представитель Рижской думы Иева Грисле. При этом есть места, где их действительно стало меньше. - Например, на Земитанском мосту ранее установленные столбики и отбойники, разделявшие велополосы, демонтированы в рамках реконструкции, где создаётся постоянное инфраструктурное решение без таких элементов.

Кроме того, за минувшие годы был принят ряд решений убрать столбики там, где они оказались явно неудачным решением. Самый яркий пример - улица Тербатас, где установка ограничивающих движение элементов и вовсе нарушила закон. Как пояснили в управлении национального культурного наследия (NKMP) вся улица Тербатас является национальным городским памятником и объектом Всемирного культурного наследия UNESCO. И дорожное покрытие здесь - охраняемая культурная ценность. Правда в Рижской думе об этом узнали уже после того, как историческую брусчатку просверлили дрелью, чтобы установить столбики.

Кроме того, вопросы вызывали столбики и в Пардаугаве, на перекрестке улиц Алтонавас и Ояра Вациетиса, где изначально была допущена ошибка. Они были размещены так, что это затрудняло поворот двухсоставного автобуса. Регулярно поступали жалобы от шоферов Службы неотложной медицинской помощи и обычных водителей и на столбики вдоль велодорожки на улице Дунтес. В итоге некоторые столбики с улиц все же было решено убрать.

На наш вопрос, сколько вообще могут прослужить пластиковые столбики, Иева Грисле ответила:
- У столбиков нет установленного срока эксплуатации. Однако департамент регулярно оценивает их состояние и при необходимости ремонтирует или заменяет повреждённые элементы. В Риге на постоянной основе проводятся работы по обслуживанию и обновлению столбиков, чтобы обеспечить их функциональность и соответствие требованиям безопасности, - таким образом, если ограничивающий движение элемент по каким-то причинам поврежден или износился, то на его места устанавливается новый. Представитель самоуправления рассказала и сколько евро стоит рижанам такое "украшение" улицы. - Стоимость установки нового гибкого пластикового столбика составляет 29,13 евро, повторной установки — 17,62 евро. В эту сумму входят как сам элемент, так и работы по его монтажу.

Совсем отказываться от столбиков, как одного из решений для организации безопасности дорожного движения, Рига пока не собирается. Правда используют его сейчас более точечно и вдумчиво. В ближайшее время в районе Гризинькалнса планируется установка новых столбиков в связи с введением платной парковочной зоны. В других местах их также используют для сужения проезжей части - особенно возле пешеходных переходов.

Но установить сами столбики это лишь часть работы - потом за этим хозяйством необходимо еще следить, содержать в чистоте и порядке. Как с этим справляется самоуправление и столько это стоит рижанам?

- Очистка столбиков проводится по мере необходимости. Сейчас, в весенний период, в рамках уборки города после зимы ведутся работы по их мойке, так как зимой такие работы не выполняются, - поясняет нам Иева Грисле. У самоуправления сейчас заключены два договора до мая 2027 года. Один предусматривает установку, демонтаж и восстановление столбиков — на сумму 80 000 евро (без НДС). Второй касается их обслуживания (включая мойку) — на сумму 41 990 евро (без НДС). Оба договора заключены с компанией SIA “KMK projekts”. По примерным подсчетам теперь обслуживание одного столбика стоит 4,49 EUR (без учета НДС), хотя еще в 2021 году в СМИ и социальных сетях звучала сумма близкая к 14 евро за столбик.

Впрочем, это на бумаге, а как на самом деле выглядит мойка столбиков? Посмотреть можно на многочисленных видео, которые распространились в сети. На них видно, что рабочий тратит на «помывку» одного столбика буквально 5 секунд: ополаскивает его водой из лейки, проводит щеткой верх-вниз и идет дальше. Вжик-вжик и готово! Даже если это не прежние 14 евро за столбик, но и по тарифу 4,49 тоже получается приличная сумма. Не сложно посчитать, что при таком темпе работы - 12 столбиков в минуту - отмывка столбиков приносит около 3000 евро в час. Неплохо, а сколько вы зарабатываете за час работы?

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

