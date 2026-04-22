Латвийцы в шоке: из Риги в Юрмалу — с пересадкой! Когда это кончится?

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 17:56

Важно 0 комментариев

Пассажирам поездов, направляющимся в Юрмалу и Тукумс, придется мириться с неудобствами как минимум до середины мая. Из-за ремонтных работ пассажирам приходиться ездить в переполненных вагонах, а на отдельных участках им нужно пересаживаться на автобус, сообщает rus.lsm.lv. со ссылкой на передачу ЛТВ «4. studija.

Журналисты получили письмо от Элины, которая ежедневно ездит на поезде из Юрмалы в Ригу. Она пишет, что уже в 7.37 на станции «Слока» зачастую невозможно нормально войти в поезд. «Если это и удается, то всю поездку приходится находиться в экстремально переполненном вагоне.

Ближе к Риге количество людей становится настолько большим, что пассажиры буквально прижаты друг к другу».

Представитель железной дороги Карина Муктупауле пояснила, что ремонтные работы неизбежны, так как Latvijas dzelzceļš реализует проект «Электрификация железнодорожной сети Латвии», который важен как для транспортно-логистической отрасли, так и для всего народного хозяйства.

«Десять лет назад был приостановлен запланированный проект электрификации железнодорожной сети и при этом не были предусмотрены дальнейшие шаги по обновлению старых сетей. Со временем, можно сказать, во многих местах сеть уже находится в критическом состоянии, поэтому откладывать работы больше было невозможно», — рассказала Муктупауле.

Представитель Vivi Сигита Паула объяснила, что в настоящее время ведется обновление контактной сети на нескольких линиях: на линии Тукумса, линии Елгавы, а также на станции Земитаны. На участках ремонта ограничено число путей, то есть для пассажирских перевозок используется только один железнодорожный путь.

На линии Тукумса, по которой также осуществляется перевозка пассажиров в Юрмалу, 11 апреля начался последний этап работ по модернизации электрифицированной сети.

Одно из мест, где изменения пассажиры ощущают больше всего, это станция  «Приедайне». Там пассажирам некоторых рейсов приходится пересаживаться на автобусы.

Пассажиры признали, что рейсы с пересадкой на автобусы не переполнены. Автобусов хватает всем.

В настоящее время пассажирам нужно быть особенно внимательными, так как поезда могут отправляться с других путей, а не с привычных.

А вот те пассажиры, которые выбирают поездку без пересадок на автобус, часто сталкиваются с переполненными вагонами. Так, поездка по маршруту из Тукумса длится дольше и в часы пик становится гораздо менее комфортной, так как туда садятся все, кто хотят побыстрее добраться до своей остановки. В результате пассажиры жалуются на переполненные поезда, недостаточное количество рейсов, незапланированные задержки, неясную информацию об изменениях и недостаточную координацию во время ремонтных работ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Вжик-вжик и 3000 евро в час: как поживают «столбики Стакиса» на улицах Риги

Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

