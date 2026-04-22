Латвийцы в шоке: из Риги в Юрмалу — с пересадкой! Когда это кончится?

Журналисты получили письмо от Элины, которая ежедневно ездит на поезде из Юрмалы в Ригу. Она пишет, что уже в 7.37 на станции «Слока» зачастую невозможно нормально войти в поезд. «Если это и удается, то всю поездку приходится находиться в экстремально переполненном вагоне.

Ближе к Риге количество людей становится настолько большим, что пассажиры буквально прижаты друг к другу».

Представитель железной дороги Карина Муктупауле пояснила, что ремонтные работы неизбежны, так как Latvijas dzelzceļš реализует проект «Электрификация железнодорожной сети Латвии», который важен как для транспортно-логистической отрасли, так и для всего народного хозяйства.

«Десять лет назад был приостановлен запланированный проект электрификации железнодорожной сети и при этом не были предусмотрены дальнейшие шаги по обновлению старых сетей. Со временем, можно сказать, во многих местах сеть уже находится в критическом состоянии, поэтому откладывать работы больше было невозможно», — рассказала Муктупауле.

Представитель Vivi Сигита Паула объяснила, что в настоящее время ведется обновление контактной сети на нескольких линиях: на линии Тукумса, линии Елгавы, а также на станции Земитаны. На участках ремонта ограничено число путей, то есть для пассажирских перевозок используется только один железнодорожный путь.

На линии Тукумса, по которой также осуществляется перевозка пассажиров в Юрмалу, 11 апреля начался последний этап работ по модернизации электрифицированной сети.

Одно из мест, где изменения пассажиры ощущают больше всего, это станция «Приедайне». Там пассажирам некоторых рейсов приходится пересаживаться на автобусы.

Пассажиры признали, что рейсы с пересадкой на автобусы не переполнены. Автобусов хватает всем.

В настоящее время пассажирам нужно быть особенно внимательными, так как поезда могут отправляться с других путей, а не с привычных.

А вот те пассажиры, которые выбирают поездку без пересадок на автобус, часто сталкиваются с переполненными вагонами. Так, поездка по маршруту из Тукумса длится дольше и в часы пик становится гораздо менее комфортной, так как туда садятся все, кто хотят побыстрее добраться до своей остановки. В результате пассажиры жалуются на переполненные поезда, недостаточное количество рейсов, незапланированные задержки, неясную информацию об изменениях и недостаточную координацию во время ремонтных работ.