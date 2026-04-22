Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии (1)

© LETA 22 апреля, 2026 17:03

Важно 1 комментариев

LETA

Россия не обладает возможностью начать военное нападение на страны НАТО, включая страны Балтии, что подтверждают данные как латвийских, так и союзных разведывательных служб, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже (JV) в интервью ЛЕТА, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной связи между ограничением доступа к интернету в России и мобилизацией на нападение на страны Балтии.

Министр иностранных дел отметила, что все военные возможности России полностью сосредоточены на Украине, где Россия несет тяжелые человеческие потери. Она упомянула, что общие потери российских войск оцениваются примерно в 1,3 миллиона убитых и раненых, что все больше ограничивает военный потенциал и создает дополнительную нагрузку на социально-экономическую систему страны в долгосрочной перспективе.

Браже пришла к выводу, что экономический рост России также замедляется. Международный валютный фонд прогнозирует рост валового внутреннего продукта России в 2026 году всего на 0,8%, по сравнению с более чем 4% в предыдущие два года.

Министр иностранных дел также пояснила, что с начала полномасштабной агрессии России пришлось потратить дополнительно 130 миллиардов долларов США на закупку товаров, находящихся под санкциями западных стран, а также она потеряла более 150 миллиардов долларов США в доходах от экспорта нефти.

По словам Браже, инфляция в России также продолжает расти бесконтрольно. По оценкам союзных разведывательных служб, в этом году она может приблизиться к 15%.

«Хотя Россия в настоящее время все еще способна поддерживать свою военную машину, долгосрочные перспективы ее экономики негативны: резервы истощаются, инфляция сохраняется, а правительство готовит общество к «более тяжелым временам», — отметила министр иностранных дел.

На вопрос о том, как латвийская общественность должна интерпретировать подобные публичные заявления, следует ли рассматривать их как предупреждение или скорее как гипотетический сценарий без непосредственной угрозы, Браже отметила, что любое мнение из любого источника должно оцениваться в контексте фактов.

Министр иностранных дел подчеркнула, что нынешняя ситуация такова, что Россия не может позволить себе новые военные действия, поэтому необходимо продолжать ослаблять Россию и усиливать санкционное давление.

На вопрос о возможности использования подобной риторики в российском информационном пространстве министр иностранных дел подчеркнула, что Россия последовательно проводит дезинформационные кампании и информационные операции, направленные, среди прочего, на подрыв доверия союзников по НАТО к ее обороноспособности, раскол в союзниках и снижение поддержки Украины.

«Россия может использовать любую информацию или мнение, выраженное в публичной сфере, для создания лжи и пропаганды. Однако России не обязательно нужны факты для проведения дезинформационных кампаний», — подчеркнула Браже.

Она отметила, что этому свидетельствует, например, российская кампания по дезинформации против стран Балтии в этом месяце, в ходе которой Россия распространяла ложь об использовании воздушного пространства Балтийского региона для ударов украинских беспилотников по целям в России.
 

Комментарии (1)
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (4)

Вжик-вжик и 3000 евро в час: как поживают «столбики Стакиса» на улицах Риги

Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

