Министр иностранных дел отметила, что все военные возможности России полностью сосредоточены на Украине, где Россия несет тяжелые человеческие потери. Она упомянула, что общие потери российских войск оцениваются примерно в 1,3 миллиона убитых и раненых, что все больше ограничивает военный потенциал и создает дополнительную нагрузку на социально-экономическую систему страны в долгосрочной перспективе.

Браже пришла к выводу, что экономический рост России также замедляется. Международный валютный фонд прогнозирует рост валового внутреннего продукта России в 2026 году всего на 0,8%, по сравнению с более чем 4% в предыдущие два года.

Министр иностранных дел также пояснила, что с начала полномасштабной агрессии России пришлось потратить дополнительно 130 миллиардов долларов США на закупку товаров, находящихся под санкциями западных стран, а также она потеряла более 150 миллиардов долларов США в доходах от экспорта нефти.

По словам Браже, инфляция в России также продолжает расти бесконтрольно. По оценкам союзных разведывательных служб, в этом году она может приблизиться к 15%.

«Хотя Россия в настоящее время все еще способна поддерживать свою военную машину, долгосрочные перспективы ее экономики негативны: резервы истощаются, инфляция сохраняется, а правительство готовит общество к «более тяжелым временам», — отметила министр иностранных дел.

На вопрос о том, как латвийская общественность должна интерпретировать подобные публичные заявления, следует ли рассматривать их как предупреждение или скорее как гипотетический сценарий без непосредственной угрозы, Браже отметила, что любое мнение из любого источника должно оцениваться в контексте фактов.

Министр иностранных дел подчеркнула, что нынешняя ситуация такова, что Россия не может позволить себе новые военные действия, поэтому необходимо продолжать ослаблять Россию и усиливать санкционное давление.

На вопрос о возможности использования подобной риторики в российском информационном пространстве министр иностранных дел подчеркнула, что Россия последовательно проводит дезинформационные кампании и информационные операции, направленные, среди прочего, на подрыв доверия союзников по НАТО к ее обороноспособности, раскол в союзниках и снижение поддержки Украины.

«Россия может использовать любую информацию или мнение, выраженное в публичной сфере, для создания лжи и пропаганды. Однако России не обязательно нужны факты для проведения дезинформационных кампаний», — подчеркнула Браже.

Она отметила, что этому свидетельствует, например, российская кампания по дезинформации против стран Балтии в этом месяце, в ходе которой Россия распространяла ложь об использовании воздушного пространства Балтийского региона для ударов украинских беспилотников по целям в России.

