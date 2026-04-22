Пошли искать пропавшую — наткнулись на медведя: трагедию ожидали давно

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 17:29

0 комментариев

Обычные поиски пропавшего человека обернулись сценой, к которой в регионе уже начали привыкать.

В северо-восточной части Японии спасатели искали женщину, когда один из полицейских неожиданно столкнулся с медведем у ручья.

56-летний офицер получил ранения лица и руки, но оставался в сознании и был доставлен в больницу.

Чуть позже неподалёку обнаружили тело женщины.

По данным местных властей, рядом находился взрослый медведь около 1,3 метра в длину. Животное было застрелено охотником, сопровождавшим поисковую группу.

Официально причина смерти женщины ещё уточняется. Если подтвердится версия нападения, это станет первым смертельным случаем из-за медведя в стране в 2026 году.

Однако сама история — не исключение.

За последний год в стране зафиксировано 13 смертей и сотни травм после встреч с медведями. Только в одном регионе несколько случаев произошли за считанные месяцы.

Жители уже носят с собой колокольчики, чтобы отпугивать животных.

Число встреч с медведями резко выросло — по данным властей, за прошлый год их стало более 8000. Животные всё чаще выходят к деревням, магазинам и туристическим местам.

Эксперты связывают это с нехваткой пищи в дикой природе, изменением климата и тем, что сами горные территории больше не «вмещают» растущую популяцию.

Сегодня в стране насчитывается более 50 тысяч медведей.

При этом охотников становится всё меньше — их вдвое меньше, чем несколько десятилетий назад, и большинство уже пожилые.

 

Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии
Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле
В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

