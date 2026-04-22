Пошли искать пропавшую — наткнулись на медведя: трагедию ожидали давно

В северо-восточной части Японии спасатели искали женщину, когда один из полицейских неожиданно столкнулся с медведем у ручья.

56-летний офицер получил ранения лица и руки, но оставался в сознании и был доставлен в больницу.

Чуть позже неподалёку обнаружили тело женщины.

По данным местных властей, рядом находился взрослый медведь около 1,3 метра в длину. Животное было застрелено охотником, сопровождавшим поисковую группу.

Официально причина смерти женщины ещё уточняется. Если подтвердится версия нападения, это станет первым смертельным случаем из-за медведя в стране в 2026 году.

Однако сама история — не исключение.

За последний год в стране зафиксировано 13 смертей и сотни травм после встреч с медведями. Только в одном регионе несколько случаев произошли за считанные месяцы.

Жители уже носят с собой колокольчики, чтобы отпугивать животных.

Число встреч с медведями резко выросло — по данным властей, за прошлый год их стало более 8000. Животные всё чаще выходят к деревням, магазинам и туристическим местам.

Эксперты связывают это с нехваткой пищи в дикой природе, изменением климата и тем, что сами горные территории больше не «вмещают» растущую популяцию.

Сегодня в стране насчитывается более 50 тысяч медведей.

При этом охотников становится всё меньше — их вдвое меньше, чем несколько десятилетий назад, и большинство уже пожилые.