Экс президент Затлерс раскрыл правду о VIP-залах в аэропортах

Привилегии могут быть обусловлены соображениями безопасности — человек, находящийся под охраной, может быстрее пройти контроль безопасности — его встретят сотрудники охраны из другой страны, и главное, это экономит время. Это означает, что вы можете очень быстро сойти с самолета, быстро добраться до транспорта, контроль безопасности, паспортный контроль и логистические вопросы решаются очень быстро, и именно поэтому существуют VIP-залы, где нет никакой дополнительной роскоши, пояснил Затлерс.

Бывший президент Латвии не знает, как формируются цены и счета нынешних государственных чиновников, но, судя по тому, что видел сам Затлерс, они исчисляются сотнями, а может быть, и более чем двумястами, 300 или даже 400 евро на человека, как в каком-нибудь аэропорту. Однако Затлерс сказал, что не видел ни одного VIP-зала, где услуги стоили бы дороже, чем в бизнес-зале. Главная задача, по его мнению, — сэкономить время и упростить процедуру.

Затлерс согласился с тем, что расходы могут достигать тысяч — от одной до четырех, это зависит от размера делегации, количества людей. Вопрос может заключаться в том, насколько большой должна быть группа сопровождающих. Один, два, три человека, больше не нужно, считает Затлерс.

Бывший президент Латвии с юмором признал, что во всех этих разговорах есть один положительный момент — мы наконец-то узнали, что такое VIP-зал, и общественность поняла, что это технический вопрос, а не какая-то дополнительная роскошь и т.д.

Затлерс рассказал, что с ним случилось так, что ему пришлось однажды три часа ждать в VIP-зале аэропорта, он хотел поесть, а потом вышел в бизнес-зал, поел и вернулся.

Бывший президент Латвии считает, что нынешние дискуссии о командировочных расходах чиновников основаны на невежестве и неспособности точно сказать, что это такое. «И это деталь, а не привилегия», — сказал Затлерс.