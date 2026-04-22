Не только друзья: кем были собаки у древних майя

Учёные выяснили: животных перевозили на сотни километров между городами, разводили специально и использовали по-разному — от статуса до ритуалов.

Исследования археологов из University of Calgary показывают: собаки были частью экономики. Их обменивали между регионами, как товар.

Причём не случайно.

Анализ костей показал: некоторые животные преодолевали огромные расстояния, появляясь в местах, где сами бы не выжили. Это значит — их перевозили люди.

Но самое неожиданное — их роль в жизни.

На изображениях майя собаки сопровождают правителей. Иногда — буквально идут под носилками с правителем, что интерпретируют как сопровождение в загробный мир.

Другие находки указывают на более жёсткую сторону.

Археологи находят следы жертвоприношений — животных приносили в дар богам. В отдельных случаях это связывают с кризисами, например засухами.

Есть и ещё одна версия, которая звучит неожиданно для современного человека.

Некоторые исследователи считают, что собак могли разводить как источник пищи. На это указывают размеры животных и характерные следы обработки костей.

Именно поэтому большинство найденных собак — молодые.

При этом не все собаки были одинаковыми.

На древних изображениях встречаются животные с украшениями — возможно, это были статусные или «особые» собаки, которые сопровождали элиту.

В итоге картина получается непривычной.

Для майя собака могла быть одновременно спутником, символом, товаром и жертвой.

И, похоже, их связь с человеком была куда сложнее, чем сегодня.