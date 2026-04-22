Не только друзья: кем были собаки у древних майя

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 19:19

Наука 0 комментариев

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Учёные выяснили: животных перевозили на сотни километров между городами, разводили специально и использовали по-разному — от статуса до ритуалов.

Исследования археологов из University of Calgary показывают: собаки были частью экономики. Их обменивали между регионами, как товар.

Причём не случайно.

Анализ костей показал: некоторые животные преодолевали огромные расстояния, появляясь в местах, где сами бы не выжили. Это значит — их перевозили люди.

Но самое неожиданное — их роль в жизни.

На изображениях майя собаки сопровождают правителей. Иногда — буквально идут под носилками с правителем, что интерпретируют как сопровождение в загробный мир.

Другие находки указывают на более жёсткую сторону.

Археологи находят следы жертвоприношений — животных приносили в дар богам. В отдельных случаях это связывают с кризисами, например засухами.

Есть и ещё одна версия, которая звучит неожиданно для современного человека.

Некоторые исследователи считают, что собак могли разводить как источник пищи. На это указывают размеры животных и характерные следы обработки костей.

Именно поэтому большинство найденных собак — молодые.

При этом не все собаки были одинаковыми.

На древних изображениях встречаются животные с украшениями — возможно, это были статусные или «особые» собаки, которые сопровождали элиту.

В итоге картина получается непривычной.

Для майя собака могла быть одновременно спутником, символом, товаром и жертвой.

И, похоже, их связь с человеком была куда сложнее, чем сегодня.

Комментарии (0)
Главные новости

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (4)

Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии (1)

Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать

В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Экс президент Затлерс раскрыл правду о VIP-залах в аэропортах

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Вступили в силу улучшенные правила ЕС по перемещению домашних животных: что нового?

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

