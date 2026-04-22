Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Курземское региональное управление Государственной полиции подтвердило LETA, что 14 марта полиция получила информацию о том, что женщина в гостинице в Лиепае, которая использовалась как общежитие, принимая душ, заметила телефон в вентиляционном отверстии.

Когда женщина закричала, телефон был вынут, после чего она услышала шаги, которые затем затихли в общем коридоре.

Полиция опознала мужчину, находившегося в душевой комнате в то время, когда там находилась женщина, с помощью камер видеонаблюдения, установленных в коридорах. Хотя мужчина отрицал видеосъемку или фотографирование, и никаких фотографий или видеозаписей на его телефоне обнаружено не было, он признался, что заглядывал в вентиляционное отверстие.

Полиция возбудила дело о административном правонарушении против мужчины за сексуальное домогательство. Мужчина был оштрафован на 350 евро.

В конце марта телеканал «Курземе» сообщил, что Лиепайская академия РТУ больше не рекомендует студентам пользоваться услугами нынешней гостиницы и ищет альтернативное жилье после нескольких инцидентов, связанных с безопасностью, в том числе случая с телефоном с включенной камерой в общих душевых.