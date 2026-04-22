В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

Например, было увеличено муниципальное софинансирование ряда услуг, чтобы обеспечить их доступность в соответствии с текущими ценами на услуги.
Финансирование услуги по временному уходу за детьми увеличено с 5030 евро до 8550 евро в год. В свою очередь, финансирование услуг психологической поддержки увеличено с 38 евро до 43 евро.
В положениях предусмотрено, что в экстренных ситуациях муниципалитет также покрывает расходы на краткосрочный уход в учреждении без проверки дохода, если уход не может быть обеспечен на дому.
Также были уточнены исключения из правила сооплаты питания в детских садах и учреждениях краткосрочного ухода, чтобы обеспечить равный доступ для лиц с низким уровнем дохода.
Поправки также предусматривают расширение доступности услуг, например, софинансирование Рижским муниципалитетом услуг центров социальной помощи семьям теперь будет доступно для всей Латвии. Ранее оно было доступно только в Риге или окрестностях Риги.
Расширился круг лиц, которые могут получать видеоконсультации и другие социальные услуги, и теперь это не только клиенты домов престарелых.
Расширено право на получение услуг дневного ухода для лиц с очень тяжелыми психическими расстройствами, а также введен новый вид софинансирования для участия в определенных программах социальной реабилитации детей с функциональными нарушениями. Планируется, что софинансирование составит до 4500 евро в год и будет предоставлено до 100 семьям.
Размер муниципального софинансирования услуг по уходу на дому также увеличен с 610 евро в месяц до 690 евро в месяц.
В правила были внесены и другие поправки.