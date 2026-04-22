Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

© LETA 22 апреля, 2026 20:40

Важно 0 комментариев

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Например, было увеличено муниципальное софинансирование ряда услуг, чтобы обеспечить их доступность в соответствии с текущими ценами на услуги.

Финансирование услуги по временному уходу за детьми увеличено с 5030 евро до 8550 евро в год. В свою очередь, финансирование услуг психологической поддержки увеличено с 38 евро до 43 евро.

В положениях предусмотрено, что в экстренных ситуациях муниципалитет также покрывает расходы на краткосрочный уход в учреждении без проверки дохода, если уход не может быть обеспечен на дому.

Также были уточнены исключения из правила сооплаты питания в детских садах и учреждениях краткосрочного ухода, чтобы обеспечить равный доступ для лиц с низким уровнем дохода.

Поправки также предусматривают расширение доступности услуг, например, софинансирование Рижским муниципалитетом услуг центров социальной помощи семьям теперь будет доступно для всей Латвии. Ранее оно было доступно только в Риге или окрестностях Риги.

Расширился круг лиц, которые могут получать видеоконсультации и другие социальные услуги, и теперь это не только клиенты домов престарелых.

Расширено право на получение услуг дневного ухода для лиц с очень тяжелыми психическими расстройствами, а также введен новый вид софинансирования для участия в определенных программах социальной реабилитации детей с функциональными нарушениями. Планируется, что софинансирование составит до 4500 евро в год и будет предоставлено до 100 семьям.

Размер муниципального софинансирования услуг по уходу на дому также увеличен с 610 евро в месяц до 690 евро в месяц.

В правила были внесены и другие поправки.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Выбор редакции 20:30

Выбор редакции 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Читать

Важно 0 комментариев

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Читать

Важно 0 комментариев

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Читать

Выбор редакции 0 комментариев

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Читать

Наука 0 комментариев

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Читать

Важно 0 комментариев

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Читать