В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

Например, было увеличено муниципальное софинансирование ряда услуг, чтобы обеспечить их доступность в соответствии с текущими ценами на услуги.

Финансирование услуги по временному уходу за детьми увеличено с 5030 евро до 8550 евро в год. В свою очередь, финансирование услуг психологической поддержки увеличено с 38 евро до 43 евро.

В положениях предусмотрено, что в экстренных ситуациях муниципалитет также покрывает расходы на краткосрочный уход в учреждении без проверки дохода, если уход не может быть обеспечен на дому.

Также были уточнены исключения из правила сооплаты питания в детских садах и учреждениях краткосрочного ухода, чтобы обеспечить равный доступ для лиц с низким уровнем дохода.

Поправки также предусматривают расширение доступности услуг, например, софинансирование Рижским муниципалитетом услуг центров социальной помощи семьям теперь будет доступно для всей Латвии. Ранее оно было доступно только в Риге или окрестностях Риги.

Расширился круг лиц, которые могут получать видеоконсультации и другие социальные услуги, и теперь это не только клиенты домов престарелых.

Расширено право на получение услуг дневного ухода для лиц с очень тяжелыми психическими расстройствами, а также введен новый вид софинансирования для участия в определенных программах социальной реабилитации детей с функциональными нарушениями. Планируется, что софинансирование составит до 4500 евро в год и будет предоставлено до 100 семьям.

Размер муниципального софинансирования услуг по уходу на дому также увеличен с 610 евро в месяц до 690 евро в месяц.

В правила были внесены и другие поправки.

