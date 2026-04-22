Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 14:09

LETA

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Суд обязал женщину возместить банку более 202 тысяч евро ущерба. По данным обвинения, с 2003 по 2020 год она без ведома клиентов оформляла от их имени договоры дистанционного обслуживания, выпускала банковские карты, закрывала вклады, оформляла кредиты и переводила деньги со счетов. Чтобы скрыть махинации, часть средств использовалась для покрытия требований других клиентов.

Всего от её действий пострадали 19 человек, а общий ущерб превысил 203 тысячи евро. Убытки клиентам были компенсированы банком, который в деле признан потерпевшей стороной.

Прокуратура направила дело в суд в октябре 2025 года и заявила, что удовлетворена вынесенным приговором. Участники процесса могут обжаловать его в установленном порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
Важно

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Важно

«Лёгка отлетика»: как теперь русские дети пишут на родном языке
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Наука 15:47

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Читать
Загрузка

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Новости Латвии 15:42

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Читать

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Важно 15:39

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Читать

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Важно 15:27

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Читать

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Новости Латвии 15:23

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Читать

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

Новости Латвии 15:11

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Читать

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

Новости Латвии 14:56

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать