Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Суд обязал женщину возместить банку более 202 тысяч евро ущерба. По данным обвинения, с 2003 по 2020 год она без ведома клиентов оформляла от их имени договоры дистанционного обслуживания, выпускала банковские карты, закрывала вклады, оформляла кредиты и переводила деньги со счетов. Чтобы скрыть махинации, часть средств использовалась для покрытия требований других клиентов.

Всего от её действий пострадали 19 человек, а общий ущерб превысил 203 тысячи евро. Убытки клиентам были компенсированы банком, который в деле признан потерпевшей стороной.

Прокуратура направила дело в суд в октябре 2025 года и заявила, что удовлетворена вынесенным приговором. Участники процесса могут обжаловать его в установленном порядке.