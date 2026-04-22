Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

На вопрос "Latvijas Avīze" о том, готовы ли латвийские специалисты, например, к операциям по разминированию в таких регионах, как Ормузский пролив, командир водолазной группы, капитан-лейтенант Онил Марцинкус отвечает прямо: "Я думаю, да. Мы обучаем именно тому, чем занимаемся ежедневно: находить, распознавать и уничтожать мины".

В Балтийском море до сих пор находят тысячи мин времен Второй мировой войны, затонувшие корабли и баржи с боеприпасами, а также другие взрывоопасные объекты. Одна из специализаций Латвии - поиск и обезвреживание подводных боеприпасов.

"Каждый год на учениях мы находим и уничтожаем исторические мины. Новые мины не появляются - мы по-прежнему работаем с историческим наследием", - говорит Марцинкус.

"К нам на обучение приезжает не только личный состав Национальных вооруженных сил, но и представители других министерств, а также военнослужащие из других стран НАТО. В странах Балтии мы являемся единственным учебным центром, где готовят военных водолазов", - подтверждает командир Учебного центра военно-морских сил, капитан 2-го ранга Магнус Лицис.

Латвийские инструкторы консультировали и зарубежные страны по созданию систем подготовки водолазов.

"Мы - одна из самых молодых школ такого типа в Европе, и именно поэтому к нам приезжают из разных стран посмотреть, как мы организовали современную систему". Курсы проходят только на английском языке, поэтому знание языка является одним из обязательных условий для курсантов.

