В театре Чехова на этой неделе: премьера спектакля Максима Диденко

В эпоху, когда реальность и ее интерпретации в публичном пространстве нередко начинают жить своей собственной жизнью, Рижский русский театр Михаила Чехова приглашает вас на премьеру спектакля с многозначительным названием — «Предательство». Это история об отношениях, в которых грань между истиной и интерпретацией оказывается на удивление неопределенной.

Спектакль раскрывает тонкую анатомию человеческих отношений: как формируется и разрушается доверие, как правда может быть одновременно очевидной и сложной для формулирования. Это история о моментах выбора, которые кажутся не такими уж значимыми, но приводят к необратимым последствиям, и о молчании, в котором застывает невысказанное.

Постановка предлагает зрителям не только следить за развитием отношений героев, но и задать себе неудобные вопросы: насколько хорошо мы на самом деле знаем окружающих и насколько уверенно можем полагаться на собственное восприятие.

Это тонкая, напряженная драма об отношениях, исследующая хрупкую архитектуру любви, памяти и времени через призму предательства.

Две супружеские пары тесно общаются и дружат много лет. Но одного мгновения оказывается достаточно, чтобы равновесие было необратимо нарушено. То, что начинается как почти незаметная трещина, постепенно превращается в непреодолимую пропасть – под влиянием молчания, подозрений и решений, которые уже нельзя отменить.

На смену близости приходит дистанция, а доверие попадает в категорию рисков. И порой именно несказанное звучит гораздо громче слов.

Режиссер Максим Диденко комментирует: «Обман и предательство – это сюжет, который будет актуален до тех пор, пока мы остаемся людьми. Такие темы, как влечение, создание семьи, доверие и предательство доверия, всегда будут актуальны. Наверное, когда мы будем жить в мире, где всем будет заправлять искусственный интеллект и мы будем контактировать с роботами, этика, возможно, изменится, но даже сегодня искусственный интеллект уже обучают учитывать эмоции, а нейронные сети начинают вести себя всё более сложным образом. Это заставляет думать, что принципиальные человеческие вещи все-таки останутся неизменными».

Пьеса «Предательство» – одно из самых запоминающихся произведений Пинтера. Ее сдержанная элегантность, выверенная точность формы и эмоциональная глубина побуждают каждое новое поколение переосмыслять, что значит любить, помнить и, неизбежно (неизбежно ли?), предавать и быть преданным.

Кроме того, Рижский русский театр Михаила Чехова организует публичную дискуссию «Насколько объективна память, и насколько субъективна истина?», которая состоится в прямом эфире 29 апреля, в 18:00, в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале театра.

В творческую команду под руководством режиссера Максима Диденко входят сценограф и художник по костюмам Галя Солодовникова, композитор Луи Лебе, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова.

В спектакле примут участие актеры Театра Чехова Максим Бусел/Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Шамиль Хаматов, Константин Никулин и Элина Барткевич.

Ближайшие показы: 24.04., 25.04. (18.00), 26.04. (17.00), 28.04. (19.00), 8.05. (19.00), 23.05. (19.00), 24.05. (17.00), 10.06. (19:00), 11.06. (19:00).

Спектакль «Предательство» — на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 16+.

Фото с репетиции: https://failiem.lv/u/n5j6dhu7me

Фотограф: Томс Шкеле