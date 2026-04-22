В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности

Трагедия произошла на улице Озолциема. Упав с 25 метров мальчик не выжил.

По словам окружающих, парень был из хорошей семьи. У него было два брата, и отец воспитывал их всех троих в одиночку. Сам покойный, по крайней мере внешне, не проявлял никаких признаков серьезного внутреннего конфликта, который мог бы стать причиной подобного поступка. Знакомые твердо убеждены, что в его смерти есть что-то подозрительное.

В сентябре молодому человеку исполнилось бы 17 лет. Сотрудники правоохрательных органов взяли показания у соседей и, предположительно, у членов семьи.

Хотя жильцы дома убеждены, что это не было самоубийством, полиция в настоящее время рассматривает это как трагический несчастный случай без признаков насилия.

Фото: иллюстрационное