Рига хочет поднять плату за парковку. Кирсис объяснил, зачем — чтобы меньше стояли (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 14:13

Новости Латвии

TV3

В Риге собираются повысить плату за парковку, и в городской власти это объясняют слишком высокой загруженностью мест в центре. Об этом в передаче TV24 «Рига говорит» заявил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

По его словам, сейчас в зоне A заполняемость парковок достигает 95%, и именно это считается проблемой. Кирсис отметил, что при слишком низкой цене горожане занимают почти все места, но такая ситуация, по его мнению, неправильна.

Он сослался на мировую практику, по которой цена на парковку должна быть такой, чтобы заполняемость составляла около 80%. Тогда примерно 20% мест остаются свободными, и ими могут воспользоваться те, кому парковка действительно нужна, например при визите к врачу в центре города.

Таким образом, как следует из слов Кирсиса, власти предлагают выбирать между двумя вариантами: более низкая цена, но почти полное отсутствие свободных мест, или более высокая цена, но большая доступность парковки для тех, кому она нужна в конкретный момент.

Комментарии (1)
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект (1)

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери (1)

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления (1)

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс (1)

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Полиция просит опознать человека (ФОТО) (1)

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО (1)

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия (1)

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

