По его словам, сейчас в зоне A заполняемость парковок достигает 95%, и именно это считается проблемой. Кирсис отметил, что при слишком низкой цене горожане занимают почти все места, но такая ситуация, по его мнению, неправильна.

Он сослался на мировую практику, по которой цена на парковку должна быть такой, чтобы заполняемость составляла около 80%. Тогда примерно 20% мест остаются свободными, и ими могут воспользоваться те, кому парковка действительно нужна, например при визите к врачу в центре города.

Таким образом, как следует из слов Кирсиса, власти предлагают выбирать между двумя вариантами: более низкая цена, но почти полное отсутствие свободных мест, или более высокая цена, но большая доступность парковки для тех, кому она нужна в конкретный момент.