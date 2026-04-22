Резать баранов только по правилам! Перед Курбан-байрамом МВД Эстонии напомнило о порядке

Ведомство напомнило, что любые ритуальные действия, связанные с умерщвлением животных, разрешены только в сертифицированных скотобойнях и под контролем специалистов Департамента сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Поводом для такого обращения стал прошлогодний случай в Ляэне-Вирумаа, где полиции вместе с чиновниками пришлось пресекать незаконный массовый забой овец.

По эстонскому закону религиозным организациям разрешено проводить убой без предварительного оглушения, но только после получения официального разрешения. Для этого община должна заранее подать заявку, указать количество животных, выбрать лицензированную скотобойню и обосновать необходимость именно такого способа забоя.

В МВД отдельно подчеркнули, что незнание закона не освобождает от ответственности, и призвали строго соблюдать установленные правила. Также ведомство указало, что все подобные процедуры должны проходить под ветеринарным контролем и в полном соответствии с законодательством.

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, является одним из главных праздников в исламе и завершает паломничество в Мекку. Праздник символизирует преданность Богу и милосердие, а также традиционно сопровождается благотворительностью и религиозными обрядами.

В 2026 году Курбан-байрам начнётся после захода солнца 26 мая, а основные торжества пройдут 27 мая. Продолжительность праздника обычно составляет от 3 до 5 дней, хотя в некоторых странах она может быть дольше.