Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Резать баранов только по правилам! Перед Курбан-байрамом МВД Эстонии напомнило о порядке

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 10:53

Мир 0 комментариев

Министерство внутренних дел Эстонии обратилось к Эстонскому исламскому центру с просьбой заранее проинформировать верующих о требованиях закона перед Курбан-байрамом. Речь идёт о правилах религиозного убоя животных, которые в стране жёстко регулируются.

Ведомство напомнило, что любые ритуальные действия, связанные с умерщвлением животных, разрешены только в сертифицированных скотобойнях и под контролем специалистов Департамента сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Поводом для такого обращения стал прошлогодний случай в Ляэне-Вирумаа, где полиции вместе с чиновниками пришлось пресекать незаконный массовый забой овец.

По эстонскому закону религиозным организациям разрешено проводить убой без предварительного оглушения, но только после получения официального разрешения. Для этого община должна заранее подать заявку, указать количество животных, выбрать лицензированную скотобойню и обосновать необходимость именно такого способа забоя.

В МВД отдельно подчеркнули, что незнание закона не освобождает от ответственности, и призвали строго соблюдать установленные правила. Также ведомство указало, что все подобные процедуры должны проходить под ветеринарным контролем и в полном соответствии с законодательством.

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, является одним из главных праздников в исламе и завершает паломничество в Мекку. Праздник символизирует преданность Богу и милосердие, а также традиционно сопровождается благотворительностью и религиозными обрядами.

В 2026 году Курбан-байрам начнётся после захода солнца 26 мая, а основные торжества пройдут 27 мая. Продолжительность праздника обычно составляет от 3 до 5 дней, хотя в некоторых странах она может быть дольше.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Важно

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
Важно

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Наука 15:47

Наука 0 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Читать
Загрузка

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Читать

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Читать

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Важно 15:27

Важно 0 комментариев

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Читать

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Читать

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Читать

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать