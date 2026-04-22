Родился позже 2008 года? Сигареты и вейпы для тебя под запретом навсегда

Закон, который уже прошёл парламент, устанавливает простое правило: если человек родился после 1 января 2009 года, он никогда не сможет легально купить табак.

Документ, известный как закон о табаке и вейпах, вступит в силу после королевского одобрения — это ожидается уже на следующей неделе.

Идея — постепенно полностью убрать табак из оборота, не через запрет для всех, а через «обнуление» новых поколений.

Сегодня последствия курения в стране остаются серьёзными: ежегодно фиксируется около 400 тысяч госпитализаций и 64 тысячи смертей только в Англии. Расходы системы здравоохранения оцениваются примерно в 3 миллиарда фунтов в год.

При этом новые правила затронут не только сигареты.

Власти получат право расширять запреты на курение в общественных местах — в том числе на детских площадках, рядом со школами и больницами.

Дополнительно вводятся ограничения на продвижение вейпов и никотиновых продуктов — особенно в части, направленной на детей.

Однако у реформы есть и критики.

Некоторые представители индустрии считают, что слишком жёсткие ограничения могут привести к обратному эффекту — например, вернуть бывших курильщиков к обычным сигаретам или подтолкнуть рынок в серую зону.

Тем не менее, сторонники закона называют происходящее переломным моментом и считают, что вопрос уже не в том, будет ли страна без курения — а в том, как быстро это произойдёт.