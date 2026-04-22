Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Родился позже 2008 года? Сигареты и вейпы для тебя под запретом навсегда

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 11:19

Всюду жизнь 0 комментариев

В United Kingdom фактически вводят поколенческий запрет на курение.

Закон, который уже прошёл парламент, устанавливает простое правило: если человек родился после 1 января 2009 года, он никогда не сможет легально купить табак.

Документ, известный как закон о табаке и вейпах, вступит в силу после королевского одобрения — это ожидается уже на следующей неделе.

Идея — постепенно полностью убрать табак из оборота, не через запрет для всех, а через «обнуление» новых поколений.

Сегодня последствия курения в стране остаются серьёзными: ежегодно фиксируется около 400 тысяч госпитализаций и 64 тысячи смертей только в Англии. Расходы системы здравоохранения оцениваются примерно в 3 миллиарда фунтов в год.

При этом новые правила затронут не только сигареты.

Власти получат право расширять запреты на курение в общественных местах — в том числе на детских площадках, рядом со школами и больницами.

Дополнительно вводятся ограничения на продвижение вейпов и никотиновых продуктов — особенно в части, направленной на детей.

Однако у реформы есть и критики.

Некоторые представители индустрии считают, что слишком жёсткие ограничения могут привести к обратному эффекту — например, вернуть бывших курильщиков к обычным сигаретам или подтолкнуть рынок в серую зону.

Тем не менее, сторонники закона называют происходящее переломным моментом и считают, что вопрос уже не в том, будет ли страна без курения — а в том, как быстро это произойдёт.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

В Риге из окна восьмого этажа выпал подросток: подробности
Важно

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку
Важно

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Два знакомых лекарства могут «убрать» жир из печени: неожиданный эффект

Наука 15:47

Наука 0 комментариев

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Читать
Загрузка

«Нет ничего страшнее»: боксёр Кристапс Зутис рассказал о потере дочери

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Читать

В последний путь: чем помогут государство и самоуправления

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

Читать

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Важно 15:27

Важно 0 комментариев

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Читать

Полиция просит опознать человека (ФОТО)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

Читать

Школа военных водолазов: Латвия готовит ценных специалистов для НАТО

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

Читать

Кризис на Ближнем Востоке: министерствам поручили срочно оценить возможные последствия

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать