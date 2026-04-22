В Резекне у женщины нашли почти 200 вейпов, их могли продавать подросткам

В Резекне полиция задержала женщину, у которой нашли крупную партию электронных сигарет, никотиновых пакетиков и жидкостей для заправки. Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, есть подозрения, что часть этой продукции могла продаваться несовершеннолетним.

16 апреля сотрудники Следственного отдела Северолатгальского участка Латгальского регионального управления полиции в рамках ранее начатого уголовного процесса задержали в Резекне женщину 2001 года рождения. Дело связано с незаконным оборотом подакцизных товаров.

Во время обыска у неё обнаружили 175 электронных устройств для курения, 304 упаковки никотиновых пакетиков и 2,97 литра жидкости для заправки электронных сигарет. Кроме того, у женщины нашли наличные - более 2289 евро.

В распоряжении полиции есть информация, что задержанная, возможно, продавала электронные сигареты несовершеннолетним. По делу начато уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

Один уголовный процесс начат по статье 221.6 Уголовного закона - за незаконную реализацию табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных сигарет или жидкостей для их заправки в небольшом объёме. По этой статье может грозить лишение свободы сроком до одного года, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Также начат процесс по первой части статьи 221 Уголовного закона - за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию алкогольных напитков, табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных сигарет или жидкостей для их заправки, если это совершено в значительном объёме. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.