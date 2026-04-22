В Резекне у женщины нашли почти 200 вейпов, их могли продавать подросткам

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 10:00

Новости Латвии 0 комментариев

 

В Резекне полиция задержала женщину, у которой нашли крупную партию электронных сигарет, никотиновых пакетиков и жидкостей для заправки. Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, есть подозрения, что часть этой продукции могла продаваться несовершеннолетним.

16 апреля сотрудники Следственного отдела Северолатгальского участка Латгальского регионального управления полиции в рамках ранее начатого уголовного процесса задержали в Резекне женщину 2001 года рождения. Дело связано с незаконным оборотом подакцизных товаров.

Во время обыска у неё обнаружили 175 электронных устройств для курения, 304 упаковки никотиновых пакетиков и 2,97 литра жидкости для заправки электронных сигарет. Кроме того, у женщины нашли наличные - более 2289 евро.

В распоряжении полиции есть информация, что задержанная, возможно, продавала электронные сигареты несовершеннолетним. По делу начато уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

Один уголовный процесс начат по статье 221.6 Уголовного закона - за незаконную реализацию табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных сигарет или жидкостей для их заправки в небольшом объёме. По этой статье может грозить лишение свободы сроком до одного года, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Также начат процесс по первой части статьи 221 Уголовного закона - за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию алкогольных напитков, табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных сигарет или жидкостей для их заправки, если это совершено в значительном объёме. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Тихая болезнь, о которой многие даже не подозревают, возможно, получила неожиданный шанс на лечение.

Латвийский боксёр Кристапс Зутис в интервью журналу Ieva впервые откровенно рассказал о трагедии, которая кардинально изменила его жизнь.

Проводы в последний путь и связанные с этим ритуалы становятся все дороже. Одни предусмотрительно откладывают деньги на похороны, другие надеются на то, что родственники все устроят или государство оплатит. О видах помощи, которую предоставляют семье умершего...

«Случай с Ормузским проливом, среди прочего, показывает, что нам, НАТО, странам Северной Европы, следует уделять больше внимания тому, что в кризисной ситуации мы легко можем полностью заблокировать экспорт российской нефти через порты Балтийского моря. А это более 40% (!) от всего общего экспорта российской нефти. И северные страны могут легко полностью это остановить", - такую точку зрения на «X» высказывает обозреватель Юргис Лиепниекс.

Сотрудники Госполиции Рижского регионального управления устанавливают личность человека. И обращаются за помощью к общественности.

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае. Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

До 6 мая министерства должны определить потребности, связанные с ближневосточным кризисом, и представить предложения по их удовлетворению в существующем бюджете, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

