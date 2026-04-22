Вступили в силу улучшенные правила ЕС по перемещению домашних животных: что нового?

22 апреля, 2026 18:57

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Министерство отмечает, что в постановлении уточняется понятие некоммерческого перемещения домашних животных и устанавливается, что в одном транспортном средстве в некоммерческих целях может перевозиться не более пяти животных, за исключением случаев, когда перемещение осуществляется общественным транспортом или владелец перевозит животных для участия в выставке, соревнованиях или спортивных мероприятиях.

Регламент также вводит в действие новый образец паспорта для домашних животных ЕС, предусматривающий, что он должен быть выдан в государстве-члене, где владелец животного постоянно проживает, а также устанавливает требование о том, чтобы собаки, кошки и хорьки были помечены микрочипом, или так называемым «чипом», содержащим код страны первоначальной идентификации животного.

Министерство отмечает, что данное положение предусматривает переходный период до 1 января 2028 года для обеспечения постепенного перехода на новые типовые паспорта и микрочипы. В то же время предполагается, что новые требования к микрочипу с национальным кодом и новому типовому паспорту не будут применяться к собакам, кошкам и хорькам, которые были помечены и для которых был выдан паспорт до 31 декабря 2027 года.

Министерство подчеркивает, что новое положение улучшит отслеживаемость животных и эффективность борьбы с болезнями, обеспечив единый подход на уровне ЕС и одновременно предусмотрев разумный переходный период для внедрения требований.

Министерство поясняет, что к некоммерческим перемещениям относится поездка владельца с животным или участие в выставках, соревнованиях или спортивных мероприятиях с участием животных.
 

Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать
Вжик-вжик и 3000 евро в час: как поживают «столбики Стакиса» на улицах Риги
Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Загрузка

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Экс президент Затлерс раскрыл правду о VIP-залах в аэропортах

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Не только друзья: кем были собаки у древних майя

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

