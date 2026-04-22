Вступили в силу улучшенные правила ЕС по перемещению домашних животных: что нового?

Министерство отмечает, что в постановлении уточняется понятие некоммерческого перемещения домашних животных и устанавливается, что в одном транспортном средстве в некоммерческих целях может перевозиться не более пяти животных, за исключением случаев, когда перемещение осуществляется общественным транспортом или владелец перевозит животных для участия в выставке, соревнованиях или спортивных мероприятиях.

Регламент также вводит в действие новый образец паспорта для домашних животных ЕС, предусматривающий, что он должен быть выдан в государстве-члене, где владелец животного постоянно проживает, а также устанавливает требование о том, чтобы собаки, кошки и хорьки были помечены микрочипом, или так называемым «чипом», содержащим код страны первоначальной идентификации животного.

Министерство отмечает, что данное положение предусматривает переходный период до 1 января 2028 года для обеспечения постепенного перехода на новые типовые паспорта и микрочипы. В то же время предполагается, что новые требования к микрочипу с национальным кодом и новому типовому паспорту не будут применяться к собакам, кошкам и хорькам, которые были помечены и для которых был выдан паспорт до 31 декабря 2027 года.

Министерство подчеркивает, что новое положение улучшит отслеживаемость животных и эффективность борьбы с болезнями, обеспечив единый подход на уровне ЕС и одновременно предусмотрев разумный переходный период для внедрения требований.

Министерство поясняет, что к некоммерческим перемещениям относится поездка владельца с животным или участие в выставках, соревнованиях или спортивных мероприятиях с участием животных.

