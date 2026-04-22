Госсекретарь Минобороны подал в отставку: что случилось? (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 18:32

Важно 1 комментариев

Государственный секретарь Министерства обороны Айварс Пуриньш подал в отставку, сообщило министерство агентству LETA.

Министр обороны Андрис Спрудс заявляет, что в настоящее время наблюдается усиление давления на оборонную промышленность. По его словам, в публичном пространстве распространяются необоснованные обвинения и утверждения, направленные на то, чтобы поставить под сомнение прогресс отрасли или подорвать доверие.

«Госсекретарь принял решение не продолжать работу в данных обстоятельствах», — пояснил министр, подчеркнув, что уважает его решение.

Пуриньш покинет свой пост 31 мая.

Спрудс также подчеркивает, что во время руководства Пуриньша были проведены значительные реформы, в том числе в сфере безопасности, умело управлялись масштабные финансовые программы, направленные на выделение 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, были осуществлены значительные закупки вооружений и укреплены основы для развития и сотрудничества в оборонной промышленности.

Министр выражает благодарность Пуриньшу за то, что тот присоединился к команде министерства в непростых обстоятельствах, развивая отрасль с честностью и большой ответственностью.

«Мы продолжим нашу работу — укрепим команду, реализуем масштабные инициативы в оборонном секторе», — добавляет министр, поясняя, что вскоре будет объявлен открытый конкурс на должность государственного секретаря министерства.

Пуриньш занимает должность государственного секретаря Министерства обороны с 29 апреля 2024 года. До этого он был советником президента Латвии по вопросам национальной безопасности, секретарем Совета национальной безопасности.

С 2019 по 2023 год он был советником по вопросам обороны, главой представительства Министерства обороны в НАТО и Европейском союзе, а с 2015 по 2019 год работал заместителем государственного секретаря Министерства обороны по вопросам безопасности.

Комментарии (1)
Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать
Греческая клубника на прилавках: стоит ли покупать

Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии
Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько? (1)

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Загрузка

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет (1)

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Экс президент Затлерс раскрыл правду о VIP-залах в аэропортах (1)

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле (1)

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку (1)

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Не только друзья: кем были собаки у древних майя (1)

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Вступили в силу улучшенные правила ЕС по перемещению домашних животных: что нового? (1)

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

