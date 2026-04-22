Министр обороны Андрис Спрудс заявляет, что в настоящее время наблюдается усиление давления на оборонную промышленность. По его словам, в публичном пространстве распространяются необоснованные обвинения и утверждения, направленные на то, чтобы поставить под сомнение прогресс отрасли или подорвать доверие.

«Госсекретарь принял решение не продолжать работу в данных обстоятельствах», — пояснил министр, подчеркнув, что уважает его решение.

Пуриньш покинет свой пост 31 мая.

Спрудс также подчеркивает, что во время руководства Пуриньша были проведены значительные реформы, в том числе в сфере безопасности, умело управлялись масштабные финансовые программы, направленные на выделение 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, были осуществлены значительные закупки вооружений и укреплены основы для развития и сотрудничества в оборонной промышленности.

Министр выражает благодарность Пуриньшу за то, что тот присоединился к команде министерства в непростых обстоятельствах, развивая отрасль с честностью и большой ответственностью.

«Мы продолжим нашу работу — укрепим команду, реализуем масштабные инициативы в оборонном секторе», — добавляет министр, поясняя, что вскоре будет объявлен открытый конкурс на должность государственного секретаря министерства.

Пуриньш занимает должность государственного секретаря Министерства обороны с 29 апреля 2024 года. До этого он был советником президента Латвии по вопросам национальной безопасности, секретарем Совета национальной безопасности.

С 2019 по 2023 год он был советником по вопросам обороны, главой представительства Министерства обороны в НАТО и Европейском союзе, а с 2015 по 2019 год работал заместителем государственного секретаря Министерства обороны по вопросам безопасности.