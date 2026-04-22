Новых трат не будет: доходы от налогов не дают «свободных» средств

Согласно последним прогнозам Минфина, налоговые доходы в 2026 году вырастут по сравнению с прошлым годом. Общий объем поступлений ожидается на приблизительном уровне 16 млрд евро, что на 848,9 млн евро (5,6%) больше, чем в 2025 году, и соответствует расчетам, использованным при подготовке бюджета на 2026 год.

В министерстве подчеркивают, что этот рост уже учтен в среднесрочных бюджетных прогнозах и не означает доступности дополнительных средств для новых приоритетов.

Прогнозы подготовлены при условии неизменной налоговой политики на основе макроэкономических оценок, сделанных в феврале 2026 года, фактических данных по сбору налогов в начале года и ранее принятых изменений законодательства. По оценке Минфина, рост доходов в основном обеспечивается стабильным развитием рынка труда и потреблением домохозяйств.

При этом в прогнозах еще не учтено влияние конфликта на Ближнем Востоке, который может негативно сказаться как на экономике, так и на налоговых поступлениях. Разработанный Минфином альтернативный сценарий предусматривает доходы, которые меньше на 120,2 млн евро по сравнению с базовым вариантом.

Фактические данные показывают, что в первом квартале 2026 года налоговые поступления выросли на 145 млн евро, или на 4,1%, однако на данный момент это ниже запланированного годового роста. Исполнение плана составляет 98,7%, а это значит, что собрано на 49,6 млн евро меньше, чем было запланировано. В министерстве отмечают, что необходимо учитывать временной лаг - текущие данные еще не полностью отражают влияние последних геополитических событий.

Кроме того, в Минфине указывают, что снижение акцизного налога с 1 апреля компенсируется поступлениями по налогу на добавленную стоимость (НДС), на которые влияет рост цен на топливо, поэтому возможное превышение поступлений по НДС не следует рассматривать как дополнительные доступные средства.

По сравнению с утвержденным среднесрочным бюджетом значительных дополнительных ресурсов для финансирования новых приоритетов не формируется. Это подтверждает и утвержденный правительством доклад о прогрессе фискально-структурного плана Латвии, согласно которому бюджетная ситуация в среднесрочной перспективе останется напряженной, а дефицит несколько лет будет близок к 3% ВВП или превышать этот уровень.

С учетом растущих инфляционных рисков и неопределенности внешней среды разовый рост налоговых поступлений не является основанием для значительного увеличения расходов, отмечают в министерстве. Такие решения могут усилить инфляционное давление и снизить способность государства реагировать на возможные кризисы, в том числе на колебания цен на энергоресурсы.

В то же время любые меры поддержки должны соответствовать требованиям фискальных правил Европейского союза и национальным нормам, подчеркивают в Минфине. Это означает, что новые расходы или снижение налогов допустимы только при наличии четкого источника финансирования. Ответственная с фискальной точки зрения политика предполагает сохранение ресурсов для непредвиденных ситуаций и их целевое использование по необходимости.

Тем временем председатель фракции партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев заявил в соцсетях, что поступления от НДС растут и в первые два месяца года превысили прогноз на 60 млн евро, а также продолжают увеличиваться в марте и апреле. По его мнению, эти средства следует вернуть в экономику.

Шуваев отметил, что необходимо различать краткосрочные и среднесрочные меры. Краткосрочные решения должны быть временными и целевыми, поэтому "Прогрессивные" поддерживают временное снижение цен на общественный транспорт и уже предложили решения для пассажиров поездов, а также намерены рассмотреть решения для автобусных перевозок.

Кроме того, в связи с ростом цен на битум, по мнению Шуваева, необходимо найти решения по контрактам на дорожное строительство и срочно принять решения о компенсациях, чтобы избежать остановки проектов.

Политик указал, что расходы будут расти и у государственных учреждений, поэтому правительству следует подготовить план частичной компенсации расходов для Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и других учреждений.