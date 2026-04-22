Признаков подготовки России к нападению на Балтию нет: премьер Литвы

© LETA 22 апреля, 2026 16:38

В настоящее время нет никаких признаков того, что Россия готовится к нападению на страны Балтии, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"На сегодняшний день определенно нет сигналов о возможном нападении здесь и сейчас. Безусловно, нельзя исключать тот факт, что мы живем в непосредственной близости от зоны конфликта. Мы граничим с Беларусью, происходят различные провокации, гибридные атаки, и мы сталкиваемся с этим почти каждый день", - сказала Ругинене журналистам в среду.

"Но именно для этого необходима сильная готовность дать должный ответ, адаптироваться и привести наши стратегические планы безопасности в соответствие с современными реалиями", - добавила она.

На фоне ограничения Россией доступа к социальным сетям президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кремль делает это для предотвращения беспорядков в случае объявления всеобщей мобилизации для нового крупного наступления на Украину или атаки на одну из стран Балтии.

Между тем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя заявление украинского президента, отметил, что с начала полномасштабного вторжения Киев неоднократно заявлял о возможности нападения России не только на Украину, но и на страны Балтии.

По словам главы эстонской дипломатии, подобные заявления Украины не способствуют сотрудничеству, а в словах Зеленского нет правды, поскольку эстонская разведка не фиксирует концентрации российских войск или иной подготовки к нападению на страны Балтии.

"Я согласна с тем, что нам следует избегать риторики запугивания, тем более что для нее нет оснований. Если бы мы видели предпосылки для этого, то, вероятно, изменилась бы и наша риторика", - отметила Ругинене.
 

Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс
Достаточно заблокировать выход из Балтики — и Россия сдуется: Лиепниекс

Вжик-вжик и 3000 евро в час: как поживают «столбики Стакиса» на улицах Риги

Браже: Россия не обладает возможностью нанести военный удар по странам Балтии

В Риге увеличат поддержку ряда соцслужб: кому и на сколько?

В Риге будет увеличена муниципальная поддержка ряда социальных служб в соответствии с поправками к порядку получения и оплаты социальных услуг, принятыми Рижской думой.

Оформляла и закрывала без ведома клиентов: экс-сотрудницу Swedbank посадили на шесть лет

Земгальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами клиентов на протяжении 17 лет. Ей также назначены 420 часов общественных работ и трёхлетний пробационный надзор.

Экс президент Затлерс раскрыл правду о VIP-залах в аэропортах

«Иллюзия заключается в том, что люди, когда-либо бывшие в бизнес-классе, в бизнес-лаунже (зале), думают, что VIP-зал — это нечто еще более престижное и т. д., но в VIP-зале обычно подают кофе, чай и печенье, и никаких дополнительных услуг там нет», — прокомментировал расходы на поездки нынешних латвийских чиновников бывший президент Латвии (2007–2011) Валдис Затлерс в эфире телеканала TV24, пишет nra.lv .

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

У Воздушного моста в Риге велосипедист на скорости врезался в коляску и травмировал девочку

В социальной сети Facebook появился рассказ о неприятном инциденте, в результате которого пострадал ребенок.

Не только друзья: кем были собаки у древних майя

Собаки у древних майя были не только домашними любимцами — их роль оказалась куда сложнее.

Вступили в силу улучшенные правила ЕС по перемещению домашних животных: что нового?

Сегодня вступают в силу улучшенные правила Европейского союза (ЕС), касающиеся некоммерческого перемещения собак, кошек, хорьков и домашних птиц между государствами-членами ЕС, а также импорта из третьих стран, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

