Признаков подготовки России к нападению на Балтию нет: премьер Литвы

"На сегодняшний день определенно нет сигналов о возможном нападении здесь и сейчас. Безусловно, нельзя исключать тот факт, что мы живем в непосредственной близости от зоны конфликта. Мы граничим с Беларусью, происходят различные провокации, гибридные атаки, и мы сталкиваемся с этим почти каждый день", - сказала Ругинене журналистам в среду.

"Но именно для этого необходима сильная готовность дать должный ответ, адаптироваться и привести наши стратегические планы безопасности в соответствие с современными реалиями", - добавила она.

На фоне ограничения Россией доступа к социальным сетям президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кремль делает это для предотвращения беспорядков в случае объявления всеобщей мобилизации для нового крупного наступления на Украину или атаки на одну из стран Балтии.

Между тем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя заявление украинского президента, отметил, что с начала полномасштабного вторжения Киев неоднократно заявлял о возможности нападения России не только на Украину, но и на страны Балтии.

По словам главы эстонской дипломатии, подобные заявления Украины не способствуют сотрудничеству, а в словах Зеленского нет правды, поскольку эстонская разведка не фиксирует концентрации российских войск или иной подготовки к нападению на страны Балтии.

"Я согласна с тем, что нам следует избегать риторики запугивания, тем более что для нее нет оснований. Если бы мы видели предпосылки для этого, то, вероятно, изменилась бы и наша риторика", - отметила Ругинене.

