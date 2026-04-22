Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 09:36

Евросоюз собирается расширить санкции против Ирана, добавив меры за нарушение свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля заявила после заседания министров иностранных дел ЕС, что по этому вопросу уже есть политическое согласие, но сам механизм ещё требует юридической доработки.

Каллас дала понять, что для Брюсселя вопрос здесь принципиальный. Она заявила, что постоянные колебания вокруг статуса пролива - открыт он или закрыт - выглядят безрассудно, а транзит через него должен оставаться свободным и бесплатным. Ранее Reuters сообщал, что ЕС уже публично потребовал от Ирана отказаться от планов взимать плату за проход через Ормуз, ссылаясь на нормы международного права.

По словам Каллас, новые ограничения будут направлены против лиц и структур, причастных к ограничению судоходства. При этом важно, что речь пока идёт именно о подготовке нового пакета, а не о уже введённых санкциях: окончательное юридическое оформление ещё впереди.

Отдельно глава дипломатии ЕС увязала эту тему с общей линией Евросоюза в отношении Тегерана. Она повторила, что Иран не должен получить ядерное оружие, а устойчивое решение должно касаться не только ядерной программы, но и ракетной программы, а также поддержки вооружённых групп в регионе.

На фоне этого в Европе параллельно обсуждают и практические меры по обеспечению навигации. Reuters пишет, что военные планировщики более чем из 30 стран уже собираются в Лондоне для обсуждения миссии по восстановлению безопасного судоходства через Ормуз. Это показывает, что для ЕС и его партнёров вопрос уже давно вышел за рамки одной только дипломатии.

Бен Латвовскис нашел «присосавшихся». Это институт корпоративного управления Графса
«О каком патриотизме там можно говорить?» Шмитс о жизни в бедных регионах
Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление
Знаменитые мотоциклы без тормозов? Массовый отзыв моделей

Почти 17 тысяч мотоциклов могут внезапно остаться без тормозов — и речь не о старых байках, а о новых моделях.

Смоет, сдует, заморозит! В выходные ждем циклон: дождь, снег и ветер до 25 м/с

В конце недели погода в Латвии резко испортится. После сравнительно спокойных дней страну накроет циклон: усилится ветер, начнутся осадки, а температура пойдёт вниз. В Риге к воскресенью днём будет всего около +7, в Лиепае - около +6, в Даугавпилсе - около +7, в Валмиере - тоже около +7.

Всех спас и обогрел каждого! Валайнис записал себе в заслуги скидку на отопление

21 апреля Государственный контроль опубликовал результаты ревизии системы закупок тепловой энергии в Риге. Министерство экономики на этом фоне напомнило о своей роли в снижении роста тарифа.

Ещё месяц войны — и нефть взлетит до небес. Считаем дни до мирового кризиса

Если война вокруг Ирана затянется ещё на месяц, нефтяной рынок может столкнуться уже не просто с нервозностью, а с реальным дефицитом поставок. Как пишет Bloomberg, глава исследований Gunvor Group Фредерик Лассер предупредил, что в таком случае на рынке начнут заканчиваться поставки. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил, что конфликт уже привёл к потере около 1 млрд баррелей поставок, а при дальнейшем затягивании войны этот объём может вырасти до 1,5 млрд баррелей.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

В латвийском сегменте соцсети Threads вспыхнула острая дискуссия о языках, уважении и общественных нормах. Поводом стал пост Аниты Крузе, которая рассказала о негативной реакции на то, что в повседневной жизни использует несколько языков.

Трамп продлил перемирие с Ираном, но оставил Ормуз под блокадой

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не выработает единое предложение и пока переговоры не завершатся «так или иначе». Reuters сообщает, что о бессрочном продлении Трамп заявил 22 апреля, при этом оставив открытым вопрос, согласны ли с этим Иран и Израиль.

