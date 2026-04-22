ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Каллас дала понять, что для Брюсселя вопрос здесь принципиальный. Она заявила, что постоянные колебания вокруг статуса пролива - открыт он или закрыт - выглядят безрассудно, а транзит через него должен оставаться свободным и бесплатным. Ранее Reuters сообщал, что ЕС уже публично потребовал от Ирана отказаться от планов взимать плату за проход через Ормуз, ссылаясь на нормы международного права.

По словам Каллас, новые ограничения будут направлены против лиц и структур, причастных к ограничению судоходства. При этом важно, что речь пока идёт именно о подготовке нового пакета, а не о уже введённых санкциях: окончательное юридическое оформление ещё впереди.

Отдельно глава дипломатии ЕС увязала эту тему с общей линией Евросоюза в отношении Тегерана. Она повторила, что Иран не должен получить ядерное оружие, а устойчивое решение должно касаться не только ядерной программы, но и ракетной программы, а также поддержки вооружённых групп в регионе.

На фоне этого в Европе параллельно обсуждают и практические меры по обеспечению навигации. Reuters пишет, что военные планировщики более чем из 30 стран уже собираются в Лондоне для обсуждения миссии по восстановлению безопасного судоходства через Ормуз. Это показывает, что для ЕС и его партнёров вопрос уже давно вышел за рамки одной только дипломатии.