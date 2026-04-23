Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Кажоциньш привёл в пример тот факт, что Катар поставляет около 20% мирового сжиженного газа, и мы также используем сжиженный газ в Латвии. Иран атаковал главный производственный объект Катара, и Катар заявил, что на восстановление производства до прежнего уровня может потребоваться от четырёх до пяти лет. Это не произойдёт на следующей неделе, пояснил Кажоциньш.

И если президент США Дональд Трамп продолжит свои атаки на Иран и, например, уничтожит его нефтедобывающие и экспортные возможности, это будет иметь последствия не так скоро в США, как на Дальнем Востоке. Именно поэтому мы слышим, что за последние 24 часа председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт, а обычно он так не высказывается. И этот сигнал понятен, потому что 90% иранского нефтяного экспорта идет в Китай, а США сейчас заблокировали иранские порты, — сказал Кажоциньш.