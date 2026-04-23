Почему Иран выдерживает то давление, которое сломило Венесуэлу: версия The War on the Rocks

Внутри страны авторитет Верховного лидера укоренен в теократическом порядке, где религиозная легитимность обеспечивает функционирование разветвленной экономической системы. В ее центре находятся Корпус стражей Исламской революции и полугосударственные религиозные фонды. Обозначенные как «экономика сопротивления», эти сети контролируют значительную долю внутренней и внешней торговли и действуют вне рамок обычного надзора, что позволяет им перенаправлять капитал и поглощать давление санкций.

С внешней стороны география усиливает эту устойчивость. Контроль над северным побережьем Персидского залива и проливом Ормуз — узким местом для значительной доли мировых энергетических потоков — дает Ирану непропорционально большое стратегическое преимущество. В совокупности эти особенности смягчают разрушающее воздействие, которое давление оказывает в других странах.

Американская стратегия давно исходит из предположения, что достаточная экономическая и политическая сила разрушит системы противников. Это предположение верно в некоторых случаях, но оно не работает, когда к структурно разным режимам относятся так, как будто они реагируют одинаково.

Внешнее давление действует не одинаково. В Венесуэле оно ускорило фрагментацию, воспользовавшись существующими расколами. Например, американские финансовые санкции и санкции в отношении нефтяного сектора, введенные в период с 2017 по 2019 год, ограничили доступ Венесуэлы к кредитам и экспортным доходам, ускорив сокращение добычи нефти и ослабив центральную фискальную власть. По мере сокращения государственных ресурсов конкуренция между военными, политическими и местными игроками усилилась, что способствовало фрагментации внутри управленческой структуры режима. Напротив, в Иране внешнее давление часто приводило к консолидации. Институциональный дизайн — такой как двойные структуры безопасности, квазигосударственные экономические сети и коммерческие структуры, связанные с элитой — поглощает удары, переформатирует диссидентство и переосмысливает легитимность вокруг сопротивления. Стратегии, предполагающие универсальные ответы, чреваты просчетами. Те, что адаптированы к конкретной структуре, могут использовать реальные уязвимости, не укрепляя систему.

Как утверждают Стивен Левитски и Лукан Уэй, «организационная мощь» режима — его способность к координации элиты и принудительному обеспечению соблюдения — определяет, вызовет ли давление фрагментацию или консолидацию. В то время как фрагментированная структура венесуэльской элиты столкнулась с системной дезорганизацией под давлением санкций, плотные институциональные сети Ирана позволили осуществить скоординированную адаптацию. Таким образом, внешнее давление — это не однородная сила, а стрессор, проходящий через призму конкретной институциональной архитектуры государства.

Контраст

В Венесуэле давление усугубляет существующие расколы через идентифицируемые институциональные и экономические механизмы. Финансовые санкции США, введенные в соответствии с Указом № 13808 в 2017 году, ограничили доступ венесуэльского правительства к международным кредитным рынкам, запретив выпуск новых долговых обязательств и резко ограничив способность режима рефинансировать обязательства и поддерживать сети патронажа. За этим последовали санкции 2019 года против «Петролеос де Венесуэла», которые перекрыли основной источник доходов режима, нацелившись на экспорт нефти.

Результатом стал не просто экономический спад, но и институциональная дезорганизация: добыча нефти в Венесуэле упала с примерно 2 миллионов баррелей в сутки в 2016 году до менее 700 000 к 2020 году. Это подорвало потоки государственных доходов и опустошило институциональный потенциал, ослабив сплоченность элиты по мере сокращения доступа к рентам и создав условия для появления конкурирующих центров власти. Признание США Хуана Гуайдо в качестве временного президента в 2019 году еще больше закрепило кризис двойного суверенитета, фрагментировав как внутреннюю, так и международную легитимность. В этих условиях внешнее давление не создало нестабильности — оно ускорило и углубило уже существующие расколы, разрушив материальные и институциональные основы, поддерживавшие целостность режима. Иран устроен иначе.

Давление там скорее сжимает, чем разрывает. Внешние угрозы перестраивают внутреннюю политику: фракции сближаются, инакомыслие переосмысливается, а легитимность — пусть и натянутая — восстанавливается вокруг сопротивления. То же давление, которое могло бы дестабилизировать другую систему, напротив, укрепляет эту. Это не случайно. Это структурно обусловлено.

Способность Ирана поглощать давление основана на институциональном устройстве. Его двойная система безопасности, разделенная между обычными вооруженными силами и Корпусом стражей исламской революции, создает избыточность и внутренний баланс. В то же время квазигосударственные экономические сети, включая боньяды (квазигосударственные фонды) и коммерческие структуры, связанные с Корпусом стражей, действуют как амортизаторы. Эти структуры перераспределяют экономическую нагрузку, сохраняют сплоченность элиты и поддерживают функциональность режима в условиях постоянного давления.

Как отмечает Эрика Франц, устойчивость, основанная на консолидации элиты, не равнозначна широкой народной легитимности. В Иране это различие эмпирически прослеживается в повторяющихся циклах протестов — от протестов против повышения цен на топливо в 2019 году до беспорядков в 2022 и 2023 годах после смерти Махсы Амини — когда широкомасштабное недовольство общества встречали репрессиями, но сплоченность элиты и лояльность силовых структур оставались незыблемыми. В случае Ирана эта сплоченность элиты и силовых структур сосуществует с постоянным недовольством общества, что свидетельствует о том, что консолидация действует по-разному на разных институциональных уровнях.

Кроме того, публичные отчеты и экономические данные за 2025–2026 годы — включая оценки Министерства финансов США и оценки Международного валютного фонда о частичном восстановлении экспорта нефти Ираном, несмотря на санкции — указывают на то, что секторы, связанные с Корпусом стражей исламской революции, и квазигосударственные сети обеспечили продолжение получения доходов, несмотря на макроэкономические потрясения, продемонстрировав структурную устойчивость под внешним давлением.

Давление не просто обрушивается на Иран — оно поглощается, перенаправляется и преобразуется во внутреннюю сплоченность. Именно в этом часто проваливается стратегия США. Стандартный подход делает ставку на скорость — шок, дезорганизацию и быструю эскалацию. Ожидается, что давление вызовет видимый разрыв: переход элиты на другую сторону, институциональный коллапс или массовую политическую перегруппировку. Но эта логика работает только в том случае, если целевая система уже предрасположена к разрыву. Иранская система таковой не была.

До эскалации Иран находился под ощутимым макроэкономическим давлением: инфляция стабильно оставалась выше 40 процентов, иранский риал потерял более 80 процентов своей стоимости по отношению к доллару США в период с 2018 по 2025 год, а реальная покупательная способность домохозяйств резко снизилась, что подпитывало заметное недовольство населения. В других условиях эти давления могли бы привести к постепенным внутренним изменениям. Вместо этого внешняя конфронтация изменила ситуацию. Она предоставила объединяющий нарратив и повод для консолидации. Фактически, давление прервало ту самую внутреннюю динамику, которую оно должно было ускорить.

Экономический шок 2025–2026 годов иллюстрирует эту динамику через четкую цепочку причинно-следственных связей. После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году санкции, направленные на экспорт нефти, и ограничение доступа к Международной межбанковской финансовой телекоммуникационной системе вынудили экономическую деятельность перейти в альтернативные каналы за пределами формальной финансовой системы. К этим каналам относились неформальные торговые сети, теневые судоходные флоты и транзакции, не связанные с долларом.

Эти адаптивные пути не являются нейтральными — они непропорционально контролируются субъектами, связанными с режимом. К ним относятся организации, аффилированные с Корпусом стражей исламской революции, такие как строительный штаб «Хатам аль-Анбия», подставные компании, указанные в американских санкционных списках, и боньяды. По мере сокращения доступа к формальным рынкам экономическая власть концентрируется в этих устойчивых к санкциям сетях. Результатом является перераспределение экономического контроля в пользу субъектов, уже встроенных в принудительную архитектуру режима. Этот сдвиг наблюдается в расширении роли компаний, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, в секторах энергетики, строительства и логистики в пиковые периоды санкций, даже несмотря на сокращение более широкого частного сектора Ирана.

Кроме того, этот сдвиг совпал с устойчивым экспортом нефти (оцениваемым в более чем 1 млн баррелей в день с 2023 по 2025 год, несмотря на санкции) и растущей зависимостью от теневых судоходных сетей и транзакций в валютах, отличных от доллара, зафиксированных в мерах по обеспечению соблюдения санкций Министерством финансов США. Вместо того чтобы фрагментировать элиту, давление реструктурирует стимулы таким образом, что укрепляет сплоченность элиты: выживание становится связанным с участием в каналах, контролируемых режимом, а переход на сторону противника становится материально и политически более затратным.

У этой модели есть прецедент. В условиях внешней угрозы политические системы — особенно те, которые имеют сильную институциональную глубину и идеологическую основу — часто стабилизируются, а не распадаются. То, что снаружи выглядит как принуждение, внутри функционирует как фактор сплоченности.

Збигнев Бжезинский предупреждал, что слияние национализма с идеологическим сопротивлением укрепляет, а не ослабляет иранскую систему. Сегодня его опасения относительно стратегического перенапряжения — когда конфронтация выходит за пределы первоначального масштаба — превратились из теоретического риска в системную реальность, укорененную в текущей обстановке.

Что это означает для политики

Политика должна отказаться от ложных аналогий. Сравнения с такими случаями, как Панама, Ирак или Венесуэла, скорее затуманивают, чем проясняют ситуацию, когда речь идет о такой структурно отличной системе, как Иран, где институциональная глубина и интеграция элиты коренным образом меняют то, как воспринимается внешнее давление. Стратегия должна начинаться со структурной диагностики, а не с исторических прецедентов.

Эффективная стратегия требует различать формы давления, которые фрагментируют режимы, и те, которые их консолидируют. Широкие секторальные санкции — особенно те, что нацелены на экспорт нефти — как правило, укрепляют внутреннюю сплоченность, позволяя режиму перекладывать вину на внешних и мобилизовать националистические настроения.

Более избирательные меры действуют иначе, когда они нацелены на идентифицируемые узлы в системах, контролируемых элитой. В случае Ирана это включает финансовые и коммерческие сети, связанные с организациями, аффилированными с Корпусом стражей Исламской революции. Ключевые примеры включают подставные компании, действующие через региональные хабы в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, а также цепочки закупок промышленных компонентов двойного назначения. Это также относится к морским логистическим сетям, часто называемым «теневым флотом», включая танкерные операции, связанные с подвергающимися санкциям посредниками, такими как Triliance Petrochemical Company. Эти системы неоднократно документировались в списках США и расследовательских репортажах.

Нацеленность на эти конкретные каналы — а не на широкие секторы — нарушает потоки доходов и операционные возможности на том уровне, где сосредоточена власть элиты. Например, политика может ограничить доступ к специализированным промышленным ресурсам, используемым компаниями, связанными с Корпусом стражей Исламской революции. В качестве альтернативы можно ввести санкции против посредников, содействующих недолларовым нефтяным сделкам через региональные финансовые узлы. Такие меры налагают издержки непосредственно на субъектов, связанных с режимом, не распространяя давление на широкие слои населения. Это создает асимметричное давление, концентрируя нагрузку внутри элитных сетей и сохраняя более широкие гражданские экономические каналы. В конечном итоге это ограничивает способность режима перекладывать вину на внешних факторов и усиливает внутреннее трение в его основных структурах поддержки.

Этот подход должен распространяться на финансовые архитектуры, позволяющие обходить санкции, включая сети транзакций на основе криптовалют, посредников в сфере стейблкоинов и неформальные системы перевода средств. Появляющиеся данные указывают на то, что некоторые каналы закупок, связанные с Корпусом стражей исламской революции, экспериментировали с этими механизмами для облегчения трансграничных транзакций вне регулируемой финансовой системы. Нацеленность на эти архитектуры — посредством скоординированного финансового регулирования, правоприменения на уровне бирж и мониторинга потоков транзакций — может сорвать формирующиеся пути обхода санкций, прежде чем они превратятся в устойчивые альтернативы формальной финансовой системе.

Эта перенастройка также требует изменения темпа. Быстрая эскалация ставит видимость выше эффективности и часто приводит к обратному результату в адаптивных системах. Более медленное, целенаправленное давление — в сочетании с сохранением ограниченных гражданских экономических каналов — может, напротив, использовать внутренние уязвимости, не закрывая их под общим внешним давлением.

Эта же логика напрямую применима к морской сфере. Вместо того чтобы полагаться исключительно на сдерживание в узких местах, таких как Ормузский пролив, Соединенные Штаты и их партнеры должны уделять приоритетное внимание развитию альтернативной региональной инфраструктуры и экспортных коридоров. Снижение структурной зависимости от уязвимых транзитных маршрутов уменьшает стратегическое влияние, которое обеспечивают такие узкие места, эффективно нейтрализуя способность целевых государств превращать географическое положение в геополитическое влияние.

Ничто из этого не означает, что следует отказаться от давления. Это означает, что его эффективность зависит от согласованности со структурой целевой системы. При широком применении давление может укрепить режимы, подобные иранскому, усиливая сплоченность элиты и националистическую риторику. При выборочном применении — против идентифицируемых финансовых, логистических и закупочных узлов, связанных с властью элиты, — оно может, напротив, вызвать внутренние трения, не вызывая системной консолидации. Таким образом, основная ошибка носит не тактический, а аналитический характер: неверная оценка того, как воспринимается давление, напрямую ведет к стратегическому провалу.

Иран не вел себя как Венесуэла, потому что условия, приводящие к фрагментации в одном случае, приводят к сплоченности в другом. Рассматривать их как взаимозаменяемые ведет к ошибочным ожиданиям — и, в конечном итоге, к результатам, ведущим к саморазрушению. Критической переменной является не интенсивность давления, а структура, на которую оно воздействует. Там, где институты фрагментированы, давление ускоряет их распад. Там, где они сплочены и внутренне согласованы, оно, напротив, может укрепить стабильность режима. Пока это различие не будет воспринято всерьез, тот же вопрос будет вновь и вновь возникать. И он останется неверным. В конечном счете, именно эти уникальные опоры — институциональная глубина и географическое влияние — являются причиной того, почему стандартный сценарий принуждения Вашингтона неоднократно терпел неудачу в Иране, но увенчался успехом в Венесуэле.

Автор - правовед, специализирующийся на вопросах институциональной устойчивости и принудительных методов государственного управления.