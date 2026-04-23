Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Отчитываясь перед комиссией Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, он отметил, что в целом действующая нормативная база достаточна. Однако отдельно обратил внимание на рост мошеннических схем: нередко злоумышленники не только выманивают сбережения, но и используют персональные данные жертв, оформляя на их имя сразу несколько кредитов в течение одного дня.

По словам Платациса, обсуждались варианты, как предотвратить ситуации, когда займы можно получить десятки раз за час. Хотя служба не регулирует бизнес, он считает, что эффективным решением мог бы стать запрет на оформление нескольких быстрых кредитов в течение суток.

«У меня нет готового решения, и понятно, что такие кредиты должны выдаваться быстро. Но если ограничить возможность взять один кредит в день, это уже улучшило бы ситуацию», — отметил он.

При этом глава службы добавил, что по мере обострения проблемы сама индустрия быстрых займов будет заинтересована в изменениях, поскольку компании также несут убытки.

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось? (1)

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии
Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

В пятницу потеплеет: прогноз погоды

В пятницу в Латвии ожидается более облачная погода, станет на несколько градусов теплее, чем в четверг, прогнозируют синоптики.

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

