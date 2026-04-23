Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Отчитываясь перед комиссией Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, он отметил, что в целом действующая нормативная база достаточна. Однако отдельно обратил внимание на рост мошеннических схем: нередко злоумышленники не только выманивают сбережения, но и используют персональные данные жертв, оформляя на их имя сразу несколько кредитов в течение одного дня.

По словам Платациса, обсуждались варианты, как предотвратить ситуации, когда займы можно получить десятки раз за час. Хотя служба не регулирует бизнес, он считает, что эффективным решением мог бы стать запрет на оформление нескольких быстрых кредитов в течение суток.

«У меня нет готового решения, и понятно, что такие кредиты должны выдаваться быстро. Но если ограничить возможность взять один кредит в день, это уже улучшило бы ситуацию», — отметил он.

При этом глава службы добавил, что по мере обострения проблемы сама индустрия быстрых займов будет заинтересована в изменениях, поскольку компании также несут убытки.