Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 10:31

Scanpix/ Photo: Hendrik Schmidt/dpa

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Сотрудники отдела реагирования Северо-Курземского района ГУВД Курземского района встретили мужчину, который объяснил, что около 19.50 он находился в Кулдиге на улице Дзирнаву и заметил маленького ребенка, который вышел на дорогу.

Ребенок был один, родителей поблизости не было. Мужчина остановил ребенка, спросил, куда он идет, на что ребенок ответил: домой. Когда мужчина спросил "как зовут твоего папу?" Ребенок ответил "папа", но на вопрос, как зовут маму, он также ответил "мама". На вопрос, где живет ребенок, он указал на какой-то дом по улице Дзирнаву.

В указанном доме мужчина постучал в дверь квартиры, но женщина, открывшая дверь, сказала, что это не ее ребенок.

Затем мужчина обошел дом и подошел к двум мужчинам, которые сказали, что не видели этого ребенка здесь раньше, после чего вызвали полицию.

Ребенок переживал, плакал и не мог ответить на заданные ему вопросы. Когда вместе с сотрудниками мунициальной полиции Кулдиги было принято решение искать родителей ребенка, во дворе дома по улице Дзирнаву появился мужчина и объяснил, что ребенок с полицейскими — его двухлетний сын.

Мужчина объяснил, что около 20 часов вечера был с четырьмя несовершеннолетними детьми в Кулдиге, на стадионе, где они вместе с женой тренировались, пока жена не ушла домой, доверив детей мужу. Пока мужчина делал зарядку, несовершеннолетние дети играли на стадионе. Затем мужчина заметил, что его двухлетнего сына уже нет на стадионе.

Мужчина вместе с другими детьми и людьми на стадионе начал поиски сына. Лабиринт стадиона был проверен внутри и, установив, что ребенка в нем нет, было принято решение продолжить поиски в округе.

Во время проведения поисковых мероприятий мужчина позвонил на телефон экстренной помощи, но при поисках в районе улицы Дзирнаву его встретил один человек, который сообщил, что рядом находится бригада ГУВД с маленьким ребенком.

Услышав это, мужчина побежал к бригадам полиции, где находился и его пропавший сын. В связи с инцидентом мужчина указал, что ему очень жаль. Он переживает произошедшее и признает свою вину, подчеркивая, что такое происходит впервые и последний раз.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?
Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш
Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт
Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт (2)

Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК)

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Кулбергс о возможной нехватке топлива: «Может, продавать его по талонам, как в СССР?»

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

