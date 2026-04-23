Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП

Сотрудники отдела реагирования Северо-Курземского района ГУВД Курземского района встретили мужчину, который объяснил, что около 19.50 он находился в Кулдиге на улице Дзирнаву и заметил маленького ребенка, который вышел на дорогу.

Ребенок был один, родителей поблизости не было. Мужчина остановил ребенка, спросил, куда он идет, на что ребенок ответил: домой. Когда мужчина спросил "как зовут твоего папу?" Ребенок ответил "папа", но на вопрос, как зовут маму, он также ответил "мама". На вопрос, где живет ребенок, он указал на какой-то дом по улице Дзирнаву.

В указанном доме мужчина постучал в дверь квартиры, но женщина, открывшая дверь, сказала, что это не ее ребенок.

Затем мужчина обошел дом и подошел к двум мужчинам, которые сказали, что не видели этого ребенка здесь раньше, после чего вызвали полицию.

Ребенок переживал, плакал и не мог ответить на заданные ему вопросы. Когда вместе с сотрудниками мунициальной полиции Кулдиги было принято решение искать родителей ребенка, во дворе дома по улице Дзирнаву появился мужчина и объяснил, что ребенок с полицейскими — его двухлетний сын.

Мужчина объяснил, что около 20 часов вечера был с четырьмя несовершеннолетними детьми в Кулдиге, на стадионе, где они вместе с женой тренировались, пока жена не ушла домой, доверив детей мужу. Пока мужчина делал зарядку, несовершеннолетние дети играли на стадионе. Затем мужчина заметил, что его двухлетнего сына уже нет на стадионе.

Мужчина вместе с другими детьми и людьми на стадионе начал поиски сына. Лабиринт стадиона был проверен внутри и, установив, что ребенка в нем нет, было принято решение продолжить поиски в округе.

Во время проведения поисковых мероприятий мужчина позвонил на телефон экстренной помощи, но при поисках в районе улицы Дзирнаву его встретил один человек, который сообщил, что рядом находится бригада ГУВД с маленьким ребенком.

Услышав это, мужчина побежал к бригадам полиции, где находился и его пропавший сын. В связи с инцидентом мужчина указал, что ему очень жаль. Он переживает произошедшее и признает свою вину, подчеркивая, что такое происходит впервые и последний раз.