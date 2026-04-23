Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось? (1)

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 11:35

Важно 1 комментариев

LETA

Полицейские экипажи и автомобиль похоронного бюро у подъезда многоэтажного дома вызвали у местных жителей замешательство и породили различные версии случившегося. Что известно о смерти в Кенгарагсе?

На лестнице у входа в дом видны пятна крови. Несколько дней назад здесь находились сотрудники Государственной полиции Латвии и машина похоронного бюро. Жители дома на улице Рушона рассказывают о загадочных событиях того субботнего утра.

«Мне просто сказали, что там была полиция, что приезжала скорая помощь и кого-то увезли. И там была, как это называется, машина похоронного бюро», — рассказывают жительницы района.

«Я не знаю, знаю только, что в том подъезде кто-то умер. Мне дочь сказала — приехали полиция, скорая и вынесли тело», — добавляют местные.

Житель четвёртого этажа Дзинтарс вспоминает громкие звуки за дверью своей квартиры в тот день. По его словам, это мог быть обычный конфликт между молодыми соседями и пожилой женщиной, но, возможно, всё было серьёзнее.

«Молодёжь бегала туда-сюда, и ночью тоже. Я был дома, отдыхал. Слышался шум в подъезде, ругань. Она — пенсионерка, живёт на моём этаже — кричала: “Закройте рот, уходите!” А что было дальше, я не знаю. Я пошёл спать», — рассказал Дзинтарс.

Однако версии о конфликте не подтвердились. По информации полиции, погибшая — 60-летняя жительница дома. Она, предположительно, решила покончить с жизнью, приняв большое количество медикаментов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
Важно

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
Важно

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига» (1)

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии
Важно

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами (1)

Важно 15:27

Важно 1 комментариев

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Читать
Загрузка

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим? (1)

Важно 15:18

Важно 1 комментариев

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Читать

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии (1)

Новости Латвии 15:15

Новости Латвии 1 комментариев

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Читать

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире (1)

Важно 14:52

Важно 1 комментариев

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Читать

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено (1)

ЧП и криминал 14:51

ЧП и криминал 1 комментариев

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Читать

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40% (1)

Азбука здоровья 14:40

Азбука здоровья 1 комментариев

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Читать

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

Читать