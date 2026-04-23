На лестнице у входа в дом видны пятна крови. Несколько дней назад здесь находились сотрудники Государственной полиции Латвии и машина похоронного бюро. Жители дома на улице Рушона рассказывают о загадочных событиях того субботнего утра.

«Мне просто сказали, что там была полиция, что приезжала скорая помощь и кого-то увезли. И там была, как это называется, машина похоронного бюро», — рассказывают жительницы района.

«Я не знаю, знаю только, что в том подъезде кто-то умер. Мне дочь сказала — приехали полиция, скорая и вынесли тело», — добавляют местные.

Житель четвёртого этажа Дзинтарс вспоминает громкие звуки за дверью своей квартиры в тот день. По его словам, это мог быть обычный конфликт между молодыми соседями и пожилой женщиной, но, возможно, всё было серьёзнее.

«Молодёжь бегала туда-сюда, и ночью тоже. Я был дома, отдыхал. Слышался шум в подъезде, ругань. Она — пенсионерка, живёт на моём этаже — кричала: “Закройте рот, уходите!” А что было дальше, я не знаю. Я пошёл спать», — рассказал Дзинтарс.

Однако версии о конфликте не подтвердились. По информации полиции, погибшая — 60-летняя жительница дома. Она, предположительно, решила покончить с жизнью, приняв большое количество медикаментов.