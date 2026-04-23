Нарушений не выявлено: Совет по конкуренции изучил причины роста цен на топливо

СК провел первоначальное исследование изменения цен на топливо в начале 2026 года, проанализировав информацию, предоставленную участниками рынка, закупочные цены и тенденции на международных рынках. Совет пришел к выводу, что рост цен на топливо в первом квартале 2026 года был обусловлен объективными внешними условиями - геополитической ситуацией и связанным с ней резким ростом цен на нефть на международных рынках, что оказало непосредственное влияние на закупочные цены на топливо.

СК также не обнаружил признаков ограничения конкуренции на розничном рынке топлива.

Совет отмечает, что предварительный анализ данных свидетельствует о схожей динамике цен на рынке, но при этом отсутствуют доказательства согласованных антиконкурентных действий участников рынка. Схожая динамика цен обусловлена одними и теми же внешними экономическими факторами, влияющими на всех участников рынка.

Имеющаяся в распоряжении СК информация также не позволяет предположить, что рост цен связан с увеличением розничной наценки. Напротив, в первом квартале 2026 года наиболее значительный рост цен наблюдается в закупочной составляющей - на бензин примерно на 37%, а на дизельное топливо - примерно на 70%.

СК пришел к выводу, что динамика цен в Латвии существенно не отличается от других стран Балтии и Европейского союза, что указывает на общее влияние внешних факторов.

Совет отмечает, что рынок розничной торговли топливом остается высококонкурентным и характеризуется высокой чувствительностью потребителей к ценам, что заставляет розничных торговцев предлагать акции и меры лояльности даже в условиях резкого роста цен.