Нарушений не выявлено: Совет по конкуренции изучил причины роста цен на топливо

23 апреля, 2026 12:20

LETA

Рост цен на топливо в Латвии в первом квартале этого года был обусловлен объективными внешними условиями, заявил Совет по конкуренции (СК), ссылаясь на свое исследование об изменении цен на топливо.

СК провел первоначальное исследование изменения цен на топливо в начале 2026 года, проанализировав информацию, предоставленную участниками рынка, закупочные цены и тенденции на международных рынках. Совет пришел к выводу, что рост цен на топливо в первом квартале 2026 года был обусловлен объективными внешними условиями - геополитической ситуацией и связанным с ней резким ростом цен на нефть на международных рынках, что оказало непосредственное влияние на закупочные цены на топливо.

СК также не обнаружил признаков ограничения конкуренции на розничном рынке топлива.

Совет отмечает, что предварительный анализ данных свидетельствует о схожей динамике цен на рынке, но при этом отсутствуют доказательства согласованных антиконкурентных действий участников рынка. Схожая динамика цен обусловлена одними и теми же внешними экономическими факторами, влияющими на всех участников рынка.

Имеющаяся в распоряжении СК информация также не позволяет предположить, что рост цен связан с увеличением розничной наценки. Напротив, в первом квартале 2026 года наиболее значительный рост цен наблюдается в закупочной составляющей - на бензин примерно на 37%, а на дизельное топливо - примерно на 70%.

СК пришел к выводу, что динамика цен в Латвии существенно не отличается от других стран Балтии и Европейского союза, что указывает на общее влияние внешних факторов.

Совет отмечает, что рынок розничной торговли топливом остается высококонкурентным и характеризуется высокой чувствительностью потребителей к ценам, что заставляет розничных торговцев предлагать акции и меры лояльности даже в условиях резкого роста цен.

Комментарии (0)
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига» (1)

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Важно 15:27

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Загрузка

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Важно 15:18

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Новости Латвии 15:15

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Важно 14:52

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

ЧП и криминал 14:51

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Азбука здоровья 14:40

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Важно 14:37

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

