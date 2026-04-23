Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Один из задержанных — 45-летний гражданин Латвии, второй — 43-летний гражданин Украины. Они были задержаны 12 апреля на автомагистрали A6 в Баварии, сообщило управление уголовной полиции. Власти считают, что оба задержанных действовали в интересах организации или структуры за пределами Германии, однако подробности не раскрываются.

Прокуратура подозревает их как агентов, задачей которых была диверсионная деятельность. Они также использовали поддельные документы, удостоверяющие личность. При обыске автомобиля полиция обнаружила подозрительные предметы, включая фальшивые документы, GPS-трекеры, средства радиосвязи, а также большое количество мобильных телефонов и SIM-карт.

Оба мужчины, имеющие постоянный вид на жительство в Германии, в момент задержания направлялись в сторону границы с Чехией. В настоящее время они находятся под стражей до суда.