Средств из бюджета недостаточно: ремонт латвийских дорог откладывается

© LETA 23 апреля, 2026 14:28

Важно 0 комментариев

Из-за роста стоимости материалов для дорожного строительства, особенно битума, в этом году придется отказаться от ряда запланированных проектов, заявил на ежегодной конференции дорожной отрасли член правления VSIA «Latvijas valsts ceļi» (LVC) Вернер Акимов, пишет ЛЕТА.

В основном это могут быть проекты по обновлению дорожного покрытия, где доля битума наиболее велика, однако Акимов не исключил, что в этом году LVC может отказаться и от некоторых проектов реконструкции региональных дорог, например, от реконструкции автодороги Виляны–Прейли–Споги.

В других местах LVC может заменить запланированную реконструкцию обновлением дорожного покрытия. Отложенные проекты могут быть перенесены на следующий год, отметил Акимов.

Он добавил, что выросли цены не только на битум, на который влияет рост цен на нефть. Например, за год на 25% выросли цены также на песок, гравий, щебень и другие материалы.

Акимов также обратил внимание на недостаточное финансирование строительства автодорог: например, на капитальные вложения в этом году выделено 153 млн евро, тогда как необходимо было бы 407 млн евро. На текущее содержание дорог выделено 57 млн евро, тогда как требуется 173 млн евро.

Акимов подчеркнул, что для многих региональных дорог уже подготовлены строительные проекты, но финансирование их реконструкции не предусмотрено.

"Ясно, что развитие государственных автодорог только за счет средств государственного бюджета невозможно. Для этого необходимо и другое, внешнее финансирование, поэтому средства на реконструкцию дорог должны быть предусмотрены в следующем периоде планирования структурных фондов Европейского союза", — сказал Акимов.

Компания LVC была создана в конце 2004 года и принадлежит государству. Предприятие управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование этой сети и организует закупки для государственных нужд. LVC управляет более чем 20 000 километров государственных автодорог.

Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось?
Трагедия в Кенгарагсе: у подъезда дома экипаж полиции и катафалк. Что случилось? (1)

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига» (1)

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

