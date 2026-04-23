Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

В пятницу потеплеет: прогноз погоды

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 15:41

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В пятницу в Латвии ожидается более облачная погода, станет на несколько градусов теплее, чем в четверг, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ночью ветер стихнет, минимальная температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, в Курземе и на побережье - до +5 градусов.

Днем скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +9…+13 градусов, местами на побережье температура не превысит +7…+8 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем - с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +2…+4 градусов, максимальная температура днем составит от +8 градусов на севере города до +12 градусов на юге.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

Наука 19:16

Наука 0 комментариев

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Читать
Загрузка

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Читать

Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Новости Латвии 18:49

Новости Латвии 0 комментариев

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Читать

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Новости Латвии 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Читать

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

Читать